向女房東借2000遭拒...竟持剪刀刺傷+毆打　惡房客下場出爐

▲桃園市簡姓男子今年2月間向女房東借款2000元遭拒，恫嚇「不借我錢，就要殺妳」等語，隨即徒手毆打，再持剪刀刺傷其手臂，女房東大聲呼救，簡男旋即逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子今年2月間缺錢花用，前往女房東住處欲借款2000元遭拒，竟恫嚇「不借我錢，就要殺妳」等語，隨即徒手毆打其鼻子，再持剪刀割斷其背包背帶還刺傷其手臂，女房東大聲呼救，簡男隨即拔腿逃逸，桃園警方據報後循線查獲簡男到案；桃檢偵結依攜帶凶器強盜未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，59歲的簡姓男子曾向女房東租屋居住，為前房客與房東關係，今年2月3日下午2時許，簡男缺錢花用遂前往女房東位於桃園市桃園區和平路住處，向女房東欲借款2000元遭拒，簡男突然變臉恫嚇「如果不借我錢，我就要殺妳」等語，隨即先徒手朝女房東鼻樑揮拳，再持預藏剪刀剪斷其背包背帶，再次傷其手臂等處，女房東嚇得大聲呼救，簡男見事跡敗露，隨即拔腿逃逸而未遂，桃園警方接獲通報後，循線查獲簡男到案。

桃檢複訊時，簡男坦承犯行不諱，警方則提供現場照片、監視畫面截圖等佐證，證人亦指證歷歷，檢方認為犯行明確，檢方偵結依刑法之攜帶凶器強盜未遂罪嫌將簡男起訴。