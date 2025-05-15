展現1年施政成果　「天下第一部」內政部今辦成果發表

▲內政部「向國人報告－內政部的每一天」記者會。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（15）日舉辦「向國人報告－內政部的每一天」記者會，由部長劉世芳與次長馬士元、董建宏、吳堂安，以及主任秘書黃駿逸和國家公園署、國土管理署、移民署、警政署、消防署代表，向國人報告一年來工作成果及未來願景。劉世芳感謝國人對內政部的支持鼓勵，對於內政部同仁以兢兢業業、每一天都全力以赴執行公務的精神表達最深的謝意，也期勉全體人員一起繼續打拚，共同守護台灣。

為了凸顯內政部團隊分工合作精神，成果報告安排常務次長吳堂安，以及平日承辦業務的公園署科長鄭凱方、國土署科長黃冠華、移民署專員宋怡菁、警政署科長林耕宇、消防署科長林豐洲等人進行簡報。吳堂安表示，內政部負責非常多元的業務，有些即使平常較不被矚目，但「您沒看到的，我們都在做」。

治安部分，一年來打詐國家隊再升級，透過科技偵查、跨部會合作，結合金融機構、國際單位加大打擊力度；警政署推出「165打詐儀錶板專網」、「百斬車手獎五萬」提升識詐、防詐，並執行4波掃毒、5波肅槍、6波掃黑，這些努力讓美國商會連續9年將台灣列為「人身安全」第1名；也獲得數據平台Numbeo「2025全球安全指數」第4名肯定。

救災方面運用最新科技，以更強、更快、更安全方式守護民眾。消防署6.6億採購無人機與救災機器人、培訓778名專才，整合跨機關救護資料、擴充AI輔助119指揮派遣系統獲得亞洲緊急醫療救護協會機構獎；導入智慧搜救平台榮獲第7屆政府服務獎、數位創新加值獎雙獎肯定。

強化全社會防災韌性，積極辦理「防災士」培訓，至今年4月底已訓練4萬6189名，並陸續加入高樓層管委會人員、保全、計程車駕駛成為防災士。面對各種救難需求，空中勤務總隊過去一年出勤556架次，成功救援372名民眾。內政部更在去年成立「警消勤務安全促進與事件調查會（勤安會）」，傾聽改善建議、精簡勤(業)務、關懷同仁身心，積極建構友善而安全的警消移民空勤職場環境。

內政部「百萬戶租屋家庭支持計畫」協助青年與弱勢族群減輕居住負擔，目前直接興辦12萬戶社會住宅，包租代管社會住宅9萬戶共計21萬戶，擴大租金補貼至75萬戶、民眾滿意度高達7成，也開辦法律扶助與免費諮詢協助租屋民眾維護權益。

推動近零碳建築再進化，綠建築普及率已達24.61%，每年約可減少170萬噸二氧化碳排放量；啟動「淨零建築減碳旗艦計畫」，老宅延壽與社會住宅低碳升級、建築能效改善、智慧淨零雙軸轉型；擴大綠建築國際認證，整合綠色金融、公私協力淨零轉型。推動再生水循環利用，預計115年每天可供應近30萬噸。

國土管理署以「人本交通」為核心理念推動各項計畫，自去年5月20日至今共完成47.7公里無障礙人行道、82.6公里道路鋪面及226處通學步道改善；於全國799處危險路口改善工程中， 601處內政部督導範圍改善率達99%。

國家公園署以「保育擴大」、「淨零行動」、「濕地共好」、「公私協力」為目標，串聯整體國土保育網絡，與企業合作營造黑面琵鷺、紫斑蝶等珍稀物種友善棲地，種植逾8萬株原生樹，並移除棘冠海星危害。透過拍攝影片記錄國家公園之美，《方舟太魯閣》榮獲高達12項國際影展最佳紀錄片殊榮。

在建立友善移民環境上，我國防制人口販運已連續15年被評比為「第1級」國家。去年開播「新住民心力量」節目，聽眾滿意度高達99%。移民署投入逾4,100萬元推動培力計畫，服務逾1.7萬人次。根據113年發布的「新住民生活需求調查」，高達92.1%在台新住民認為生活過得快樂、工作滿意度達94.8%。

為延攬國際人才，放寬外國專業人才，得以在台碩士以上學位折抵在台申請永久居留年限，修正移民法放寬國人海外成年子女得不經居留階段，直接申請在台定居。桃園機場新世代自動查驗通關系統全面啟用，通關時間壓縮至10秒內，榮獲SKYTRAX全球證照查驗第4名肯定。

一年來，內政部共有16個主管法律案通過、84個法規案完成訂修；戶政服務目前已開放24項線上申辦項目，行動自然人憑證突破20萬人申辦；完善替代役役男短期出境申請與服役時程自選系統；持續檢討村(里)長各種任務及權益保障事宜，健全議員聘用助理制度；督導權利回復基金會辦理威權統治時期被害者權利回復，落實轉型正義；透過前瞻計畫補助鄉鎮市區公所、活動中心耐震逾45億元超過900件。

對於兩岸交流，內政部建置啟用「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，透過系統化登錄與資訊揭露，政府也可適時提供前往中國大陸的國人必要協助。

內政部強調，部內各項工作都與大家日常生活息息相關，內政部團隊所有成員將持續努力，以最佳表現服務民眾、確保社會安全，讓台灣有越來越美好的未來。

▲內政部長劉世芳。（圖／記者莊喬迪攝）