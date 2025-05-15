張啓楷提「綠封殺劉靜怡」　柯建銘爆氣：後輩小子講話比老子還老子

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（15日）召集朝野協商「司法院人事同意權」等12案。不過才剛協商，民進黨團總召柯建銘因民眾黨立委張啓楷一句話爆氣，直接嗆張啓楷「後輩小子竟然在關公面前耍大刀，我要教訓你這個後輩小子，講話比老子還老子，你還不夠這個資格」。

張啓楷提到，民眾黨主張延會到7月31日，因為還有很多案子要討論，包括大法官提名人、NCC人事案也要審，還有民眾黨提的2項公投、國民黨提的2項公投，希望民進黨不要再擋了。

話鋒一轉，張啓楷說，「上次的劉大炮、劉靜怡你們民進黨51票封殺的…」話韓沒講完，柯建銘就說，「等一下，是對面封殺的」，吳思瑤也說，「國民黨是多數反對啊，為什麼不提國民黨，議事錄有登載！不要一開始就造謠！」。

張啓楷說，「你們不是51票都反對劉靜怡嗎？我只是在提醒柯建銘，現在賴清德已經送案進來，如果不好好討論，自己總統提名的，立院黨團都不支持，希望今天實質討論」。

一番話讓柯建銘爆氣怒嗆，「後輩小子竟然在關公面前耍大刀，後輩小子不要亂講話，本席在這邊已經三十二年了，我要教訓你這個後輩小子，他X的，講話比老子還老子，你還不夠這個資格，你要內斂一點」。張啓楷則說，「我們都很謙虛，快討論議程，不要人身攻擊」，最後韓國瑜緩頰表示，「好，我們尊重發言委員，柯總召加油，我們回到主題」。

