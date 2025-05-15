台南「大肌肌男神」水煎包　爆食安爭議：吃到小強腳

▲台南安平一間水煎包店因店員擁有精壯肌肉，在網路爆紅。（翻攝threads@angus.chou）

圖、文／鏡週刊

台南安平一間水煎包店，憑藉著假日「天菜」店員成功製造話題，社群瘋傳、媒體追逐，讓不少人慕名前往。然而，有民眾朝聖該店購買水煎包請客時，竟疑似吃到蟑螂腳，美味瞬間變驚嚇。對此，台南市衛生局已表示將前往稽查，若有缺失將要求限期改善，若複查仍未通過，將依法開罰。

一名網友在threads發文表示，最近在網路上爆紅的安平肌肉猛男水煎包店上了新聞，因此特地前往買了一些請同事享用，沒想到，同事們吃到的不是美味，而是驚嚇，一口咬下居然發現裡面有疑似蟑螂腳，讓原PO感到十分歉疚，因此在評論區留言，卻被業者要求刪除，並退還一半的錢。

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▲肌肉猛男店員羅家旻本職是當地房仲。（翻攝IG@calvin_8044）

這家水煎包店近期成為新聞焦點，店內一名肌肉猛男店員圍裙內僅穿一件背心，秀出超Man的二頭肌，讓網友大讚「視覺福利」「身材加辣不加價」。這名週日才會現身的「天菜」水煎包店員，被起底真實身分是安平當地房仲羅家旻，因為朋友水煎包店假日缺人，才來幫忙顧店，沒想到被網友拍下影片上傳網路，一夕爆紅。

對此，台南市政府衛生局表示，雖然今天店家沒有營業，但之後將會派人前往稽查。一旦發現不符規定的情形，將通知店家限期改善。逾期未改善或複查未通過者，將依食品安全衛生管理法處以新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。



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