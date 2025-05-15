12星座「開心攻略」快筆記！牡羊愛刺激、金牛需要儀式感

▲12星座性格不同，喜歡的快樂方式也不同。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

當想要逗一個人開心，總會希望能剛好打中心坎，但每個人性格不同，會感到快樂的事情也不同，但可以透過星座特質找到讓他們快樂的方式！快來看看如何用對的方法，讓12星座的人開心到心花怒放。

牡羊座｜ (3/21 - 4/19)

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牡羊喜歡刺激和冒險，要讓他們超級開心，可以來點意外驚喜，例如送上一張極限運動體驗券或臨時揪他們來場說走就走的衝浪之旅，這樣可以讓火力全開的他們笑嗨天，記得動作要快、節奏要嗨，才能跟上他們的衝勁喔！

金牛座｜(4/20 - 5/20)

金牛超愛舒適的生活，要讓他們最快樂，一定要給他們滿滿的感官享受，像是請吃大餐、烤個高級和牛燒烤或者帶他們去五星級飯店住一晚。

雙子座｜ (5/21 - 6/20)

雙子喜歡新鮮感和熱鬧的氛圍，他們最快樂的瞬間就是你突然來個驚喜聚會或者一起報名參加新課程，像是邀請他們參加即興音樂會或躲在咖啡廳消磨一個下午聊天寫文章，都能讓他們眉開眼笑！別忘了話題要多元、節奏要輕快，這樣才不會讓他們覺得無聊喔！

巨蟹座｜ (6/21 - 7/22)

巨蟹最幸福的事，就是和家人在溫馨的環境裡共度時光。想逗他們開心？不如燉一鍋香噴噴的雞湯，或者和他們一起窩在沙發上看部暖心電影。他們喜歡被照顧的感覺，只要給他們滿滿的安全感和關懷，巨蟹就會笑得像孩子一樣甜！

獅子座｜ (7/23 - 8/22)

獅子超愛被眾人矚目，要讓他們樂開懷，可以辦個小型派對讓他們當主角，比如卡拉OK聚會或才藝表演之夜，別吝嗇給他們掌聲和讚美，讓他們感覺像巨星般，掌聲越響、笑聲越大，獅子就越開心了！

處女座｜(8/23 - 9/22)

處女最享受把事情弄得井井有條，要讓他們最快樂，你可以約他們一起幫忙整理房間或完成待辦清單或者帶他們去一個安靜的咖啡廳寫寫東西，看著一切變得有序、細節都完善了，處女座就會露出滿足的笑容！

天秤座｜ (9/23 - 10/22)

天秤熱愛優雅和平衡，他們最快樂的時候通常是在美好的氛圍中和朋友相處，帶他們去逛展覽、唱歌或者一起佈置一個浪漫的居家角落，只要環境漂亮、關係融洽，天秤就覺得人生美好到不行！

天蠍座｜ (10/23 - 11/21)

天蠍充滿神秘感，最愛有深度的連結，要讓他們開心，可以帶他們去密室逃脫解謎或者在深夜裡聊聊秘密和夢想，他們喜歡真誠又強烈的對話，只要讓天蠍覺得被理解和信任，他們就會很開心。

射手座｜ (11/22 - 12/21)

射手最重視自由和新鮮感，他們最快樂的時候，通常是在展開一場冒險旅行或參加戶外活動，例如背上背包衝進山林或在海邊體驗衝浪，他們就會很開心，聊天時內容有趣或說一下好玩的故事，射手的好奇心和幽默感就會被完全激發！

摩羯座｜ (12/22 - 1/19)

摩羯最有成就感的時刻，就是努力達成目標的那一刻，陪他們一起設定目標、挑戰自我，例如完成一次登山健行或在職場上小試身手，看到成果和效率提升的那瞬間，摩羯就會笑得像孩子一樣開心！

水瓶座｜(1/20 - 2/18)

水瓶思想前衛又自由，他們最快樂的時候往往是和朋友集思廣益或嘗試新鮮事，帶他們去參觀科技展或組團做公益活動，讓他們在創新的事情裡發揮獨特創意，水瓶就會很開心。

雙魚座｜ (2/19 - 3/20)

雙魚最浪漫多情，他們最快樂的時候通常帶有夢幻色彩，例如一起躺在草地上看星星或參加音樂劇感受動人故事，他們就會陷入甜蜜的喜悅裡，給他們溫柔的陪伴、多一點關懷，他們就能感受到這個世界的溫暖與美好！