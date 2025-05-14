原民文化新據點　台東打造南島文化交流平台





▲台東卡夫龍安園區啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在文化傳承與國際交流持續升溫的背景下，台東縣政府積極推動原住民族文化再現與跨域合作。14日，卡夫龍安南島文化交流園區於金峰鄉歷坵村正式啟用，園區內三座具代表性的傳統建物——男祭司家屋、女巫師家屋與穀倉保種中心同步落成啟用。縣長饒慶鈴親自出席開幕典禮，與多位部落領袖及國內外嘉賓一同見證園區開啟南島文化對話的重要里程。

縣府指出，該園區由排灣族施雄偉族長長期投入規劃與興建，縣府透過部落共管計畫提供經費補助，促成傳統建物重建，為地方文化保存奠定重要基礎。台東縣長饒慶鈴表示，此次合作不僅展現地方與民間攜手推動文化扎根的具體成果，也象徵縣府對原住民族傳統智慧的重視。未來園區將成為縣內推動南島文化交流的核心平台，亦是傳統文化知識傳承與青年文化教育的重要場域。

園區負責人施雄偉長年旅居斐濟、澳洲及紐西蘭，投入商業經營之餘，始終關注族群文化傳承。他表示，建造園區的初衷，是希望透過重建傳統家屋喚起族人記憶、傳遞祖先生活智慧，也為未來世代與祖靈間搭建精神橋樑。園區未來將持續促進台東與太平洋地區，包括澳洲、紐西蘭等地原住民族間的文化、經濟與觀光交流，透過跨域合作延續南島語族共享的歷史與情感連結。

饒慶鈴指出，台東縣政府未來將持續促成與南太平洋區域國家的文化合作，深化與澳洲、紐西蘭等地的交流夥伴關係，推廣原住民文化的同時，也為地方經濟注入活水。她也強調，園區將在今年的台東博覽會中扮演關鍵角色，成為展現原住民族永續智慧與文化精神的代表場域。

開幕當日，活動由施雄偉盛情邀請各界貴賓參與，包括澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資處處長費裘娜（Fiona Felton）、國立政治大學ESG永續創新產學聯盟執行長顏敏仁教授、金峰鄉長蔣爭光，以及多位鄉民代表、地方議員與部落領袖共同出席。現場也結合縣府推動的「航向母親的島嶼」計畫，邀請來自帛琉及其他國家的航海家與隨行人員參與，共同為這座文化新據點揭開序幕。

隨著園區啟用，卡夫龍安不僅為台東南島文化注入新生命，也象徵台灣原住民與國際原住民族之間文化對話的橋樑逐步成形。縣府期盼透過此平台，推動文化共生與經濟共榮，讓傳統智慧在新時代持續發光發熱。