車色太像釀誤會　太麻里機車誤騎案虛驚一場

▲女誤騎同色機車，警方迅速解糾紛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前一樁機車誤騎事件在台東太麻里地區上演，因兩輛車款與車色極為相似，導致車主一度誤以為愛車遭竊，所幸警方迅速介入調查，協助雙方釐清誤會，最終順利尋回機車，事件也圓滿落幕。

據大武警分局太麻里分駐所表示，當日一名柯姓女子神色慌張地走進派出所報案，表示自己將機車停放在郵局前，辦完事出來後卻發現車輛不見蹤影。她坦言當時因趕時間，未將鑰匙拔除便匆匆離開，返回時卻驚覺車輛「消失」，懷疑遭竊。

警方在安撫報案人情緒後，立即調閱郵局周邊監視器，迅速發現該輛機車是被另一名林姓婦人騎走。隨即聯繫林女本人，對方在比對車輛細節後也驚訝發現，自己竟將他人機車誤認為是自己的。

經警方調查，林女當日亦將機車停在同一地點，且同樣未拔下鑰匙。由於兩輛車的品牌、外觀與車色高度相似，加上停放位置接近，她在洽公結束後未特別確認，便誤將柯女機車騎離現場，並未察覺異常。

警方通知後，林女隨即返回分駐所說明情況並向對方致歉。柯女在了解事件原委後亦表示諒解，雙方當場完成機車歸還，誤會得以和平化解。

大武警分局提醒民眾，不論駕駛汽車或騎乘機車，停車離開時務必記得熄火、拔除鑰匙並妥善上鎖，才能有效降低車輛遭竊或誤用的風險。若發現車輛遺失或疑似被他人誤用，請立即聯繫警方，警方將全力協助協尋與釐清事實，保障民眾財產安全。