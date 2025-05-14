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讓美感成為日常　台東藝術教育成果發表會登場

▲台東藝術教育成果發表會登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東藝術教育成果發表會登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在藝術教育與文化素養日益受到重視的教育趨勢下，台東縣政府積極推動「國民中小學藝術與美感深耕計畫」，以培養學生的人文素養與創造力。14日，縣府舉辦年度成果發表會，邀集九所參與學校共同展演，透過靜態展覽與動態演出，呈現融合在地文化與創意教學的豐碩成果，展現台東縣在藝術教育領域的持續耕耘與深厚底蘊。

台東縣長饒慶鈴表示，縣內各校發展出許多貼近學生生活經驗的藝術課程，讓孩子在熟悉的文化語境中學習欣賞與表達，進而深化對本土文化的認識與感受。她強調：「藝術不只是技藝的傳承，更是一種深刻的人文養成，讓孩子在創作中學會看見自己與世界。」

本次活動特別表揚在計畫執行上表現優異的學校，包括豐年、三仙、新興、光明、安朔（含新化分校）及初鹿國小，並由專業委員推薦表現亮眼的加拿、龍田及廣原國小，各校透過駐校藝術家協助，發展出豐富多元的藝術課程與創作成果。教育處處長蔡美瑤指出，此次成果展不僅是對學校努力的肯定，也彰顯藝術教育的影響力。未來將持續擴充資源，鼓勵更多學校參與深耕計畫。

活動現場同步舉辦「藝起尋寶趣」闖關展區，各校設攤展出課程亮點與學習成果。豐年國小透過長期推動直笛教學，不僅在縣內比賽奪得特優第一名，更代表台東參加全國決賽獲獎；三仙國小以寶抱鼓結合阿美族傳統歌謠，創造獨特的文化表演形式；新興國小發展「美感新興」課程，引導學生將生活素材轉化為創作靈感，體會「俯拾皆是美」的概念。

光明國小則結合永續議題與複合媒材藝術，利用在地素材進行創作，提升學生環保意識與藝術鑑賞力；安朔國小融入排灣族音樂與傳統樂器教學，新化分校則推動傳統刺繡課程，保存並傳承族群文化記憶；初鹿國小則將卑南族祭儀文化與生活經驗融入課程設計，結合環保素材與產業資源，深化學生的文化與美感體驗。

此外，加拿國小以家鄉美景與文化故事為創作主軸，引導學生發展藝術創作能力；龍田國小以多元藝術活動為核心，鼓勵學生在學習過程中探索自我興趣與潛能；廣原國小則積極與部落藝師合作，從自我覺察出發，建立學生的藝術實踐與表達能力。

藝術源於生活，也應用於生活，是文化智慧的具體展現。在快速變遷的時代背景下，透過藝術教育培養學生的審美力、創造力與文化認同，已成為教育的重要方向。縣府期許藉由「藝術與美感深耕計畫」的推動，讓台東的學子在充滿創意與感知的學習歷程中，建立更寬廣的視野與豐富的人文素養，讓美感成為他們迎向未來的重要力量。

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