成大護理團隊連年奪南丁格爾獎　6人展現專業溫度與創新實力

▲成大醫院護理部團隊連年獲頒南丁格爾獎肯定，展現專業照護與人文關懷並行的亮眼成績。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

成大醫院護理部多年在臨床照護、教育推廣與品質提升上表現傑出，屢獲南丁格爾獎等全國性殊榮肯定。歷年已有6位護理人員獲獎，分別於智慧照護、早產兒家庭支持、偏鄉醫療、兒癌照護、輔具創新與婦幼照護等領域耕耘深厚，不僅展現專業與創意，更凝聚整體團隊的長年努力，成為全國醫護典範。

成大醫院強調，這些榮耀不只是個人得獎，而是護理團隊長年投入與彼此扶持的集體成果，亦證明台灣護理專業正穩健邁向數位創新與人本關懷並行的時代。

六位獲獎者事蹟亮點：洪麗娟副主任科技與溫度並行（2014年特殊貢獻獎）：從重症照護起步，參與多起重大災難救援，長年推動智慧照護系統、無線監測與照護機器人應用，融合科技與人性，打造前瞻性臨床環境。林貞秀個管師守護早產兒家庭（2017年特殊貢獻獎）：以新生兒加護與居家照護專業建立「以家庭為中心」的個案管理模式，推動早產兒父母支援團體，成為巴掌仙子家庭的堅實後盾。李秀花督導照護走進社區（2023年績優奉獻獎銅獎）：專精重症與癌症照護，投入偏鄉巡迴醫療與長照整合，主動整合社區資源，讓照護延伸至家庭與社會的每個角落。

呂香瑩個管師為兒癌病童發聲（2024年特殊奉獻獎金獎）：投入兒癌照護，推動藝術療癒與緩和醫療，跨域開發互動平台，協助病童重返校園，落實「以家庭為中心」照護理念。陳嘉容督導創意照護實踐者（2025年績優奉獻獎金獎）：以實證為本設計多項臨床創新輔具與流程，與資訊團隊合作開發預測模型與電子白板，提升護理效率與安全。田於廷護理長打造友善婦幼照護（2025年特殊奉獻獎金獎）：17年產兒經驗推動高危妊娠個管與居家訪視，COVID-19間導入整合通訊與遠距系統，領導團隊守護婦嬰健康。

成大醫院指出，護理部始終秉持「讓護理更進步、讓病人更安心」的信念，從床邊照護到管理創新，從人文關懷到科技導入，每一位護理人員都用專業與熱情，在醫療現場持續開創新局，也讓這份堅持與溫柔，延伸到更多需要的地方。