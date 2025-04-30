咖啡界革命！　成大×舞姬咖啡聯手打造全球首創「生豆機能性發酵」技術

▲成大微生物團隊結合微生物科技與天然機能性風味物質，為咖啡注入前所未有的生命力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣精品咖啡邁入全新里程碑！成大微生物科技團隊30日與舞姬咖啡攜手於成大力行校區郭士德講堂舉辦記者會，發表全球首創「咖啡生豆機能性發酵技術」，突破傳統對去殼咖啡豆難以發酵的限制，透過微生物科技與天然機能物質導入，使咖啡風味與健康價值同步升級，掀起一場味蕾與科學交織的咖啡新革命。

傳統咖啡發酵多聚焦於帶殼或完整果實階段，然而去殼生豆因活性降低，過去難以進行機能性處理。成大團隊運用種子生物學核心知識，搭配微生物精準控制與天然香氣分子調配，不僅讓咖啡生豆成功「活起來」，更為其注入層次分明的果香與花香，實現科學與風味的雙重創新。

活動現場不僅有詳細的技術簡報與儀器分析展示，更透過現場杯測實飲，讓與會者親口感受「機能性發酵」後的精品咖啡魅力。細緻果香與圓潤口感交織而出，令人驚艷；現場更有名匠咖啡團隊進行專業烘焙示範，將創新豆款化為香氣撲鼻的現煮咖啡，引發與會者熱烈回響。

成大團隊指出，這項創新技術不僅解決加工環節的難題，更呼應全球對「健康飲食」與「功能性食品」的高度需求。未來可望推進台灣咖啡豆邁向國際高階市場，也將成為台灣咖啡產業技術出口與國際競爭的重要利器。

這場突破也象徵台灣咖啡產業正從農藝栽培走向生技升級。成大團隊表示，未來將持續與產業界合作推廣應用，並期望帶動整體產值提升。舞姬咖啡也表示，將積極運用此技術拓展精品咖啡多元產品線，讓世界喝見台灣創新。