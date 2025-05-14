散步聽到「提款+面交」屏東熱心男報警逮2車手　及時阻詐2百萬

▲起出200萬元贓款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名熱心民眾13日上午，散步途經屏東市和生一路時，聽到二名在路邊聊天民衆一再提及「收款」、「面交」等話，疑似詐欺車手，機警通報屏東警分局，成功攔阻詐騙金額新台幣200萬元，並循線查出另一名謝姓被害人已被騙50萬元，訊後依詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢察官以有串證之虞等向法院聲押禁見獲准。

一名民眾於13日早上8時許，散步途經屏東市和生路一段，無意間聽到2名男子在路旁講電話內容不斷提及「收款」、「面交」，言談舉止十分可疑，立即向屏東警分局建國派出所報案，警方獲報後立即派員前往盤查，依據該民眾描述其外觀查獲56歲單姓男子與44歲廖姓男子，2人初時口否認涉案，然警方在其手提包中發現大筆現金、契約書、收據與多張工作證，兩人才坦承擔任詐騙集團車手收款。

警方於當場查扣新台幣200萬元贓款、收款單據、契約書、工作手機等重要證物，並依詐欺罪嫌逮捕在案。進一步追查上述款項來自屏東市和生一路某一商行老闆，老闆得知深感感激，經警方擴大追查下另發現在民族路段也有一名謝姓潛在被害人，已遭詐騙50萬元，所幸警方即時介入，避免更多人受害。

分局長林明波表示，「百斬計畫」結合警民合作力量，強化社區治安防護網。透過居民通報可疑活動與警方即時回應，提升破案效率與預防犯罪效果，共同打造安全宜居的生活環境，展現團結守望相助的精神！