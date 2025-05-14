高價眼鏡超商遭竊　屏警2天找回…他送「神探再世」錦旗感謝

▲李姓男子製作錦旗感謝民生派出所員警找回他遺失眼鏡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子到超商買東西，突然想上廁所，將一付價值2萬元的眼鏡隨手放在桌子上，回頭發現眼鏡不見了，由於眼鏡功能很齊全，他著急報警，屏東警分局員警調閱監視系統，找到83歲的李姓婦人涉嫌拿走，找回眼鏡，李男因此特別製作「神探再世」錦旗，感謝民生派出所員警的辛勞付出。

屏東警分局民生派出所日前接獲報案，屏東市公園路段超商內民眾眼鏡不見了，需警方協助。警方趕到處理，67歲的李男向員警表示，至超商購物時突然想上廁所，將眼鏡放置於超商內桌子上，沒想到出來之後卻發現眼鏡不見了，一開始以為是忘記放在哪裡，但整個超商內都遍尋不著，因該副眼鏡功能齊全且品質優良，要價新臺幣2萬元，遂報警求助。

員警獲報後立即調閱周邊監視器，鎖定可疑對象及特徵，於事發兩天內查獲李婦涉案，並順利物歸原主。

李男原以為眼鏡自此無法尋回，沒想到員警破案神速，不僅緝獲嫌疑人，還能找回眼鏡，感謝之情難以言表，因此特別製作錦旗，感謝民生派出所員警努力。

分局長林明波表示，受理刑事案件並全力偵辦，乃警察的職責所在，將持續努力維護社會治安，同時呼籲民眾，應加強自我防範意識，妥善保管個人財物，貴重物品請隨身攜帶，勿放置於車內或無人看管處，以降低失竊風險。