獨／「恐怖路口」撞噴騎士！1車4人落跑全落網　幕後老闆也慘了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區台88線快速道路下方與光明路二段交叉口，素有「恐怖路口」之稱，昨（13）日上午7時許再度發生嚴重交通事故。一輛機車行經該路口時，遭一輛左轉轎車猛烈撞擊，騎士當場如拋物線般噴飛，滑行逾50公尺才停下，撞擊力道之大，附近民眾無不驚呼。然而，肇事車輛上的駕駛及3名乘客，事發後竟棄傷者不顧，拔腿狂奔，惡劣行徑。

警方調閱周邊監視器畫面，鎖定肇事駕駛及乘客等4人逃逸路線。經追查，發現這群嫌犯於棄車後徒步逃往大明街、開封街一帶。最後當天晚間6時左右，在開封街55巷內的一處出租屋內，成功將肇事駕駛34歲的圍姓男子，以及同車26歲弟弟，和46歲鄧姓男子等兩名乘客緝捕歸案。

▲一輛機車直行遭到左轉彎汽車撞上，噴飛50公尺外 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲車上的4個人全部棄車逃逸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經警方初步調查，落網嫌犯皆為失聯移工，全案已依肇事逃逸罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另失聯移工部分則將移送移民署專勤隊處理。

此外，該肇事車輛是同樣也是越南籍的陳姓車主借給圍姓男子駕駛，同時阮姓房東也是知情圍姓駕駛肇事逃逸，並協助其逃離現場。警方懷疑兩人涉嫌藏匿人犯，同時還疑似叫他們當場趕緊肇事逃逸，已依刑法第164條將其一併移送高雄地檢署偵辦。更令人震驚的是，初步調查確認肇事圍姓駕駛為無照駕駛，為這起惡性肇逃案件再添一筆惡行。

這起事件再次凸顯該路口的交通安全問題。早在今年3月，《東森新媒體ETtoday》即曾獨家報導此處頻繁發生交通事故，光是去年至今年3月間就已發生超過十餘起。儘管交通局曾派員會勘，但改善措施卻遲遲未見下文，引發當地居民強烈不滿，直指該路口「一個月內至少會有2起車禍」，主因疑為台88線橋墩阻擋視線，加上部分車輛搶快，以及左轉車道規劃不完善所致。