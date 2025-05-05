新任國安顧問人選曝光　川普：考慮任命白宮副幕僚長米勒

▲美國總統川普4日透露，考慮任命副幕僚長米勒擔任國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普4日透露，預計在6個月內找到新任國家安全顧問，目前正考慮副幕僚長米勒（Stephen Miller）來擔任。米勒是川普第一任期少數任職滿4年的人，被封為「川普大腦」，且他領導的單位效率極高，也對移民議題態度強硬，與國務卿盧比歐是最佳拍檔。

路透、axios等報導，現年39歲的米勒被認為是擔任國家安全顧問的熱門人選，早在2016年就加入川普競選團隊，經常替川普撰寫演講稿，是川普政府任職時間最長、最受信任的幕僚之一。米勒目前除了擔任白宮副幕僚長，也是國土安全顧問。

米勒是「川普大腦」 和盧比歐絕配

米勒對移民議題採取強硬態度，積極捍衛政府推動立即驅逐非法移民，曾被共和黨籍前聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）形容成「川普大腦」（Trump’s brain）。白宮消息人士透露，米勒可讓國土安全委員會順利運轉，效率比國家安全委員會（NSC）還要高。

此外，米勒和盧比歐在移民議題密切合作，另一名白宮人士形容，他們兩人可說是最佳拍檔。有鑑於他和盧比歐能夠如此順利合作，許多人認為，米勒就是恢復國家安全委員會職能的最適合人選。

在前任國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）去職之後，國安顧問一職由盧比歐暫代，但據信盧比歐自認管理國務院就已經夠忙。另有消息稱，米勒對於國安顧問一職感興趣。

現階段不清楚川普想讓盧比歐擔任國安顧問一職多久。川普4日在空軍一號上向記者透露，「我會任命某個人的。我認為他（米勒）在某種程度上已經間接擔任這份工作。米勒是政府中非常有價值的人」。

川普：沃爾茲轉任駐聯合國大使是升遷

談及沃爾茲，川普指出，沃爾茲並不是辭職，沒有犯錯，而是升遷變成美國駐聯合國大使，是被賦予更高的職位，「我沒有對他失去信心」。

▼川普預計在6個月內找到新任國家安全顧問。（圖／達志影像／美聯社）