國1仁德段貨櫃車「胎皮噴飛」高速擊中後車　驚險畫面曝光

記者林東良／台南報導

國道1號南向仁德路段驚傳貨櫃車爆胎，胎皮噴飛瞬間全被民眾行車紀錄器拍下，畫面中可見高速車流中，一大塊胎皮飛落車道，高速擊中後方自小客，所幸未釀成事故，國道第四公路警察大隊表示，經查為一輛貨櫃車疑似左後輪爆胎，依《道交條例》可處最高6千元罰鍰，若釀成傷亡更將吊扣或吊銷駕照，目前尚無接獲事故報案。

▲國道1號仁德路段貨櫃車疑似爆胎，胎皮噴飛畫面曝光，警方呼籲車主平日務必落實車輛保養檢查。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

國道第四公路警察大隊指出，該起事件發生於國道1號南向仁德路段外側車道，一輛貨櫃車行駛時疑似左後輪爆胎，導致胎皮噴飛，引發網友關注車輛安全問題。

國道警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第30條之1規定，若汽車行駛中機件、設備或附著物不穩妥或脫落，將對駕駛人處以1000元至6000元罰鍰，並可責令改正或禁止通行；若因此致人受傷，將吊扣駕駛執照1年，若造成重傷或死亡，駕照將被吊銷。

目前警方尚未接獲相關報案，如有民眾提出事故報案或檢舉，將依規定舉發。警方也提醒所有駕駛人，行車上路前務必確實檢查油、水、煞車、輪胎與燈光等基本機件狀況，落實車輛保養，以避免因機件故障導致意外事故，保障行車安全。