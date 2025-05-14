女嬰慘遭「老鼠啃食」全身是血！　美警一看搖籃裡嚇壞

▲南卡州一對雙胞胎嬰兒被老鼠啃食，其中女嬰更是嚴重受傷。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國南卡州一對父母報案宣稱，他們發現襁褓中的女兒「全身是血」。警方火速抵達現場，卻震驚目睹寶寶正被「大老鼠」啃食，現場慘不忍睹。

24歲的阿凱拉與賈斯汀（Akayla and Justin Bearden）9日發現女兒異狀，嚇得報案求助。但安德森郡（Anderson County）警方卻發現，「一隻大老鼠開始吃那孩子」。

根據警方說法，6月大的女嬰躺在搖籃裡，被一隻「大老鼠」咬到滿身是血，手臂、頭部、雙耳、臉部都有咬痕。女嬰的雙胞胎兄弟，雙腳也有很大的咬痕。

▲年輕爸媽面臨刑事指控。（圖／翻攝安德森郡警長辦公室）



警方表示，女嬰將被送往格林維爾紀念醫院（Greenville Memorial Hospital）住院幾天，雙胞胎與這對爸媽的第3個孩子，如今都被社會服務部安置。

阿凱拉與賈斯汀向警方坦承，他們家已經被鼠患問題困擾數個月。如今，2人因為疏忽、未能善盡照養職責，被指控對孩童進行非法行為，除非當局同意，否則不得與他們的孩子接觸。2人已於13日交保獲釋，預計7月31日出庭。

此前，美國印第安那州也曾發生類似案件。一名男嬰被老鼠啃咬50多處，導致永久性毀容，並且差點失血過多喪命，幸好及時獲救。不過，男嬰父親因此在去年10月被判入獄數十年。