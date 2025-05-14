國安官員爆性騷　國安局火速開鍘：已嚴懲調職！查無主管包庇

▲國安局大門。（圖／取自Google街景）



記者陶本和／台北報導

國安局北部工作站簡任組長謝亞里遭爆料，長期對女性同仁性騷，去年8月從南部調回台北，又對2名年輕女性行政人員上下其手；而媒體也報導指控，上級長官、第三處處長陳國全包庇吃案。對此，國安局14日表示，該案已嚴懲，而經約談案關人員及調閱檔案，查無相關部門主管包庇或不法情事。

謝亞里在去年8月份，從南部調回台北，對兩名年輕女性行政人員上下其手，摸手臂又摸手心；此外，其他單位的女性同仁也遭鹹豬手，南部國安春節餐會時，對移民署1名女主管敬酒，還從後方搭肩、摟背。

據指出，謝亞里先前就曾被3名女性組員聯名申訴給上級主管陳國全，指控他在2018年代理組長期間，利用權勢性騷擾女性同仁。不過，媒體報導指控，陳國全壓案包庇。

事實上，謝亞里早在2017年世大運期間，就被多個單位指控，在安全單位圈早已是「黑名單」。當時內政部為了加強世大運期間的維安工作，在警政署成立中央安全指揮中心，召集國安局、警政署、調查局、移民署等情治單位，謝亞里就被派駐，結果在派駐期間被警政署的女警官指控性騷擾。

對此，國安局14日發出三點聲明：第一，針對謝員涉嫌性平案，在接獲具名檢舉後，即將其調離原單位及調任非主管職務，並已完成行政調查，業經獎懲委員會決議記過兩次處分在案。

國安局表示，第二，近期接獲匿名檢舉同案，經再次約談案關人員及調閱檔案，查無相關部門主管包庇或不法情事，匿名檢舉內容並非事實。

最後，國安局指出，將持續加強法紀及性平教育宣導，深化同仁性別平權意識；另秉持勿枉勿縱原則，嚴懲違失個案，以儆效尤，並嚴查各項指控，防杜黑函中傷。