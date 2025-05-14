水原一平入獄前「爽住豪華公寓」！傳妻搬離愛巢　恐抱1遺憾

▲水原一平已經3度延後入監。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日籍球星大谷翔平前翻譯水原一平，因為盜取大谷約1700萬美元（約新台幣5.5億元）償還賭債，遭判刑4年9個月，已經3度延後入監。根據日媒消息，他入獄前仍住在租金不便宜、設備堪稱豪華的洛杉磯公寓，但妻子已經搬離愛巢。

「NEWSポストセブン」報導，水原一平還在日本火腿隊工作時，就與妻子開始交往，2人於2018年結婚，並且隨著大谷加盟天使隊一同赴美，被外界認為婚姻生活和睦。

去年3月醜聞曝光後，水原一平從加州紐波特海灘（Newport Beach）的高級住宅區，搬到現居的洛杉磯郊區公寓，月租金為2400美元（約新台幣7.3萬元）起跳，並且設有健身房及游泳池。儘管這在洛杉磯算是平均價碼，但考慮到他必須還錢給大谷，令外界對其生活方式存疑。

水原一平多次在公寓家門口被媒體拍到，去年8月下旬，他與妻子手提購物袋一同走入住所，但在那之後，2人不曾同框。當時，水原一平與檢方達成認罪協商，入獄服刑已成定局，因此消息人士得知「他仍與妻子同居」時非常訝異。

不過，到了今年3月中旬，水原一平再被媒體拍到，身邊已不見妻子蹤影。消息指出，妻子已經不再與他共同生活。

知情人士透露，其實水原一平的妻子「一直未能獲得綠卡，無法在美國長期停留，只好一直在日本與美國之間往返。這樣的情況下，很難想像她能在丈夫入獄之後，繼續在美國獨自生活。」

在今年1月下旬提交給美國法院的文件裡，水原一平的妻子曾經吐露，「我的夢想是，有一天能夠跟丈夫生個孩子，舉辦一場小小的婚禮」，隨著老公即將入獄，她似乎只得抱憾離開美國。