　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平致辭我2邦交國外交官坐台下　央視清楚釋出海地外長畫面

▲▼ 海地、聖露西亞外交人員參加中拉論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲我邦交國海地、聖露西亞國旗出現在中拉論壇 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

第四屆部長級中拉論壇昨13日在北京登場，我邦交國海地、聖露西亞國旗也出現在此活動。中國大陸官媒《央視》釋出畫面，中國國家主席習近平發表談話時，清楚可見中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇左後方就是海地外交部長蔣柏狄就坐在台下，《央視》甚至給予2、3個較清楚的鏡頭。另外，聖露西亞外交官蘭西柯雖然沒有正臉畫面，但也可見到側面身影，以及桌上擺放國旗。我方外交是否拉警報？外交部也表示，對此一切有掌握，友邦政府也在事前告知情形。

「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇）第4屆部長級會議昨13日在北京登場。根據《央視》釋出畫面顯示，我邦交國海地外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）與聖露西亞外交官員蘭西柯（Peter Lansiquot）均有出席，兩國國旗也在大會出現，放置在正對演講舞台右手邊位置。

根據《央視》釋出畫面顯示，習近平一開始出席，與現場哥倫比亞總統佩特羅、巴西總統盧拉等領袖握手和大合照，包括拉美國家各方外交代表，此時並沒有明顯出現我邦交國海地與聖露西亞外交人員身影。

習近平在台上發表重要談話時，《央視》一開始先給大遠景鏡頭，講台後方排列拉美國家國旗，面對講台右手邊數過來，我邦交國聖露西亞、海地的國旗分別出現在第五和第八排序。

▲▼ 海地、聖露西亞外交人員參加中拉論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲蔡奇左後方是我邦交國海地外交部長 。（圖／翻攝 央視）

之後，《央視》開始特寫前排重要各國領袖畫面，分別是哥倫比亞總統佩特羅、巴西總統盧拉、智利總統博里奇、拉美和加勒比國家以及地區組織代表團團長。

畫面切換到中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇特寫鏡頭時，他的左後方清楚可見我邦交國海地外交部長蔣伯狄就坐在現場，聆聽習近平致辭。鏡頭不只出現一次，智利總統博里奇特寫鏡頭右後方，再次出現蔣柏狄畫面，桌上國家名牌清楚可見「海地」。

▼ 海地外交部長清楚出現在《央視》鏡頭 ，前方是智利總統博里奇。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 海地、聖露西亞外交人員參加中拉論壇 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 海地、聖露西亞外交人員參加中拉論壇 。（圖／翻攝 央視）

▲海地、聖露西亞外交代表坐在第二排 。（圖／翻攝 央視）

我方另一個邦交國聖露西亞蘭西柯身影雖然沒有太過清楚畫面，但從《央視》遠調大景可見，海地與聖露西亞坐在背對台下，第二排左手邊位置，排序分別是第二、第七個位置。聖露西亞的國旗一樣清楚可見。

我友邦海地與聖露西亞官員出席中拉論壇，外界也憂慮是否引發外交危機？我外交部指出，「拉美及加海國家共同體」（CELAC）是區域多邊組織，與歐盟、非洲聯盟、印度及中國等國家定期舉辦會議，「中國－拉共體論壇」是該組織多邊例行性會議之一。

我外交部也掌握，海地外長以CELAC成員國身分出席；聖露西亞政府出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鋰電池工廠爆炸大火　MOOVO急聲明
李銓到案！昔跟余筱萍交往　余天直言：不喜歡他
陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」　小9歲未婚妻也在
快訊／大根涉逃兵發聲了！　陳零九、陳大天都出事
快訊／09:16規模4.0地震　6縣市有感「最大震度4級」
嘴上喊分手！蔡瑞雪「醉後親吻」富二代男星
快訊／台積電漲23元至992　台股開盤大漲
國安官員爆性騷　國安局火速開鍘：已嚴懲調職！
絕不閃兵！小蝦昔放話「畢業就當兵」自打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸科學研究實現1.36公里外「公釐級」成像　分辨率提高14倍

習近平致辭我2邦交國外交官坐台下　央視清楚釋出海地外長畫面

33歲陸「健身網紅」驚傳離世　母親發訃聞證實：如星辰隕落

亞亞被驅離49天首發聲　孩子視訊狂問「什麼時候接我們回家」超心酸

快訊／美中關稅戰休兵！中國國務院正式公告：明起對美關稅降至10%

噁！粽子吃出「帶血OK繃」　陸知名品牌挨轟：還有人敢買？

10年砸300萬整形！月薪21萬女被問「是男是女」無奈：看不出來？

邦交拉警報？　中拉論壇掛我2邦交國國旗　陸外交部回應

中美是否將討論「20%芬太尼關稅」？　陸外交部：是美國的問題

消費旺季來了！小龍蝦價格「暴跌近50%」　業內人士：還會繼續降

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

陸科學研究實現1.36公里外「公釐級」成像　分辨率提高14倍

習近平致辭我2邦交國外交官坐台下　央視清楚釋出海地外長畫面

33歲陸「健身網紅」驚傳離世　母親發訃聞證實：如星辰隕落

亞亞被驅離49天首發聲　孩子視訊狂問「什麼時候接我們回家」超心酸

快訊／美中關稅戰休兵！中國國務院正式公告：明起對美關稅降至10%

噁！粽子吃出「帶血OK繃」　陸知名品牌挨轟：還有人敢買？

10年砸300萬整形！月薪21萬女被問「是男是女」無奈：看不出來？

邦交拉警報？　中拉論壇掛我2邦交國國旗　陸外交部回應

中美是否將討論「20%芬太尼關稅」？　陸外交部：是美國的問題

消費旺季來了！小龍蝦價格「暴跌近50%」　業內人士：還會繼續降

快訊／鋰電池工廠爆炸大火　MOOVO急聲明：雲彰共享單車不受影響

涉閃兵又1人到案！舞台劇演員黃博石帽子、口罩遮全臉進警所

陸科學研究實現1.36公里外「公釐級」成像　分辨率提高14倍

分手還勾勾纏！高雄醋男撂人約情敵談判　一下車就亮刀開打

宜蘭地震「台鐵東澳=新城降速慢行」　列車延誤

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

李銓涉閃兵到案！昔跟大12歲余筱萍交往　余天直言不喜歡他

彰化鋰電池工廠爆炸起火波及商旅...急撤房客　烈焰狂竄畫面曝

林森北街頭砍殺原因曝！聊20萬債務爆衝突　雙胞胎弟弟傷勢嚴重

快訊／蘋果發佈全新輔助功能　邁向「無障礙使用」、點字功能登場

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

大陸熱門新聞

陸配亞亞被驅離49天首發聲

即／中國國務院正式公告：明起對美關稅降至10%

她「10年砸300萬整形」被問：妳是男是女？

陸金價一夜又跳水！買家嘆：已虧196萬元

33歲陸「健身網紅」驚傳離世　母親發訃聞證實

邦交拉警報？　中拉論壇掛我2邦交國國旗　陸外交部回應

絕美回族新娘驚艷全網！攝影師認證：家族出美女

習近平致辭我2邦交國外交官坐台下　

陸西北大學新任女副校長擁400億人民幣身價 晉升新一代陝西首富

小龍蝦價格「腰斬」　專家：還會繼續降

噁！粽子吃出「帶血OK繃」　陸知名品牌挨轟：還有人敢買？

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

飛機降落強開逃生門！陸男：想吸新鮮空氣

中美是否將討論「20%芬太尼關稅」 中方回應

更多熱門

相關新聞

即／海地、聖露西亞官員現身北京論壇　外交部回應了

即／海地、聖露西亞官員現身北京論壇　外交部回應了

中國與拉美國家論壇13日在北京舉行，台灣在拉美的2個邦交國海地、聖露西亞也出席此次會議，讓外界關注邦交是否拉警報。對此，外交部晚間回應，外交部事前已掌握，友邦也有透過使館告知，海地外長是以「拉丁美洲和加勒比國家共同體」（CELAC）成員國身分出席，聖露西亞出席者則以勞工黨代表身分與會，非代表露國政府。

邦交拉警報？　中拉論壇掛我2邦交國國旗　陸外交部回應

邦交拉警報？　中拉論壇掛我2邦交國國旗　陸外交部回應

「中拉論壇」13日舉行　習近平將出席演講

「中拉論壇」13日舉行　習近平將出席演講

16歲少女遭性侵　海地孩童性暴力飆1000％

16歲少女遭性侵　海地孩童性暴力飆1000％

海地記者會遭黑幫掃射　2記者1員警身亡

海地記者會遭黑幫掃射　2記者1員警身亡

關鍵字：

海地聖露西亞我邦交國中拉論壇外交危機

讀者迴響

熱門新聞

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／陳大天涉閃兵案！ㄖ被逮畫面曝光

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」確診新冠

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面