習近平致辭我2邦交國外交官坐台下　央視清楚釋出海地外長畫面

▲我邦交國海地、聖露西亞國旗出現在中拉論壇 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

第四屆部長級中拉論壇昨13日在北京登場，我邦交國海地、聖露西亞國旗也出現在此活動。中國大陸官媒《央視》釋出畫面，中國國家主席習近平發表談話時，清楚可見中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇左後方就是海地外交部長蔣柏狄就坐在台下，《央視》甚至給予2、3個較清楚的鏡頭。另外，聖露西亞外交官蘭西柯雖然沒有正臉畫面，但也可見到側面身影，以及桌上擺放國旗。我方外交是否拉警報？外交部也表示，對此一切有掌握，友邦政府也在事前告知情形。

「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇）第4屆部長級會議昨13日在北京登場。根據《央視》釋出畫面顯示，我邦交國海地外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）與聖露西亞外交官員蘭西柯（Peter Lansiquot）均有出席，兩國國旗也在大會出現，放置在正對演講舞台右手邊位置。

根據《央視》釋出畫面顯示，習近平一開始出席，與現場哥倫比亞總統佩特羅、巴西總統盧拉等領袖握手和大合照，包括拉美國家各方外交代表，此時並沒有明顯出現我邦交國海地與聖露西亞外交人員身影。

習近平在台上發表重要談話時，《央視》一開始先給大遠景鏡頭，講台後方排列拉美國家國旗，面對講台右手邊數過來，我邦交國聖露西亞、海地的國旗分別出現在第五和第八排序。

▲蔡奇左後方是我邦交國海地外交部長 。（圖／翻攝 央視）

之後，《央視》開始特寫前排重要各國領袖畫面，分別是哥倫比亞總統佩特羅、巴西總統盧拉、智利總統博里奇、拉美和加勒比國家以及地區組織代表團團長。

畫面切換到中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇特寫鏡頭時，他的左後方清楚可見我邦交國海地外交部長蔣伯狄就坐在現場，聆聽習近平致辭。鏡頭不只出現一次，智利總統博里奇特寫鏡頭右後方，再次出現蔣柏狄畫面，桌上國家名牌清楚可見「海地」。

▼ 海地外交部長清楚出現在《央視》鏡頭 ，前方是智利總統博里奇。（圖／翻攝 央視）

▲海地、聖露西亞外交代表坐在第二排 。（圖／翻攝 央視）

我方另一個邦交國聖露西亞蘭西柯身影雖然沒有太過清楚畫面，但從《央視》遠調大景可見，海地與聖露西亞坐在背對台下，第二排左手邊位置，排序分別是第二、第七個位置。聖露西亞的國旗一樣清楚可見。

我友邦海地與聖露西亞官員出席中拉論壇，外界也憂慮是否引發外交危機？我外交部指出，「拉美及加海國家共同體」（CELAC）是區域多邊組織，與歐盟、非洲聯盟、印度及中國等國家定期舉辦會議，「中國－拉共體論壇」是該組織多邊例行性會議之一。

我外交部也掌握，海地外長以CELAC成員國身分出席；聖露西亞政府出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。