染血畫面曝光！海地醫院記者會遭黑幫掃射　2記者1員警身亡

▲武裝分子朝記者、警察、醫療人員開槍，至少3人死亡、多人受傷。圖經灰階效果處理。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

海地24日召開政府記者會準備宣布最大公立醫院重啟營運，但現場卻突然出現多名武裝分子，這群人朝記者、警察、醫療人員開槍，總計造成至少3人死亡、多人受傷。據信死者為2名記者與1名員警，海地政府事後發聲明強調，這起攻擊事件是不可接受的，將做出堅決回應。

▲海地記者協會證實，有2名記者及1名員警遭殺害，另有7名記者受傷。（圖／路透）

BBC、衛報等報導，海地州立大學醫院（State University of Haiti Hospital）是海地最大的公立醫院，今年初因幫派暴力關閉，直到今年7月才被政府奪回，當局承諾會在聖誕節前夕重新開放醫院。沒想到當媒體記者24日群聚在記者會現場準備報導醫院重新啟用之際，多名槍手現身掃射開槍。

▲記者中彈受傷染血。圖經灰階效果處理。（圖／達志影像／美聯社）

依據網路流傳的影片，當時媒體記者就在醫院內，至少有3人倒地，明顯受傷。海地記者協會證實，有2名記者及1名員警遭殺害，另有7名記者受傷。

▲中彈記者的妻子情緒激動。（圖／達志影像／美聯社）

海地最具影響力的幫派領袖之一、幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）成員伊佐（Johnson “Izo” André）透過社群平台發布影片宣稱犯案，還說幫派聯盟並未授權讓醫院重新開放。

針對這起事件，海地過渡總統委員會主席伏爾泰（Leslie Voltaire）直言，這起襲擊事件是不可接受的，將做出堅決回應。

海地自從2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡之後，國家陷入幫派暴力衝突，據估計首都太子港有85%仍處於幫派控制之中。聯合國表示，海地光是今年就有5000人命喪暴力事件，國家處於崩潰邊緣。

▼ 海地過渡總統委員會主席伏爾泰直言，這起襲擊事件是不可接受的。圖經灰階效果處理。（圖／路透）