　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

染血畫面曝光！海地醫院記者會遭黑幫掃射　2記者1員警身亡

▲▼ 海地醫院重啟記者會24日遭武裝分子攻擊，3死多傷。圖經灰階效果處理。（圖／路透）

▲武裝分子朝記者、警察、醫療人員開槍，至少3人死亡、多人受傷。圖經灰階效果處理。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

海地24日召開政府記者會準備宣布最大公立醫院重啟營運，但現場卻突然出現多名武裝分子，這群人朝記者、警察、醫療人員開槍，總計造成至少3人死亡、多人受傷。據信死者為2名記者與1名員警，海地政府事後發聲明強調，這起攻擊事件是不可接受的，將做出堅決回應。

▲▼ 海地醫院重啟記者會24日遭武裝分子攻擊，3死多傷。圖經灰階效果處理。（圖／路透）

▲海地記者協會證實，有2名記者及1名員警遭殺害，另有7名記者受傷。（圖／路透）

BBC、衛報等報導，海地州立大學醫院（State University of Haiti Hospital）是海地最大的公立醫院，今年初因幫派暴力關閉，直到今年7月才被政府奪回，當局承諾會在聖誕節前夕重新開放醫院。沒想到當媒體記者24日群聚在記者會現場準備報導醫院重新啟用之際，多名槍手現身掃射開槍。

▲▼ 海地醫院重啟記者會24日遭武裝分子攻擊，3死多傷。圖經灰階效果處理。（圖／達志影像／美聯社）

▲記者中彈受傷染血。圖經灰階效果處理。（圖／達志影像／美聯社）

依據網路流傳的影片，當時媒體記者就在醫院內，至少有3人倒地，明顯受傷。海地記者協會證實，有2名記者及1名員警遭殺害，另有7名記者受傷。

▲▼ 海地醫院重啟記者會24日遭武裝分子攻擊，3死多傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲中彈記者的妻子情緒激動。（圖／達志影像／美聯社）

海地最具影響力的幫派領袖之一、幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）成員伊佐（Johnson “Izo” André）透過社群平台發布影片宣稱犯案，還說幫派聯盟並未授權讓醫院重新開放。

針對這起事件，海地過渡總統委員會主席伏爾泰（Leslie Voltaire）直言，這起襲擊事件是不可接受的，將做出堅決回應。

海地自從2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡之後，國家陷入幫派暴力衝突，據估計首都太子港有85%仍處於幫派控制之中。聯合國表示，海地光是今年就有5000人命喪暴力事件，國家處於崩潰邊緣。

▼ 海地過渡總統委員會主席伏爾泰直言，這起襲擊事件是不可接受的。圖經灰階效果處理。（圖／路透）

▲▼ 海地醫院重啟記者會24日遭武裝分子攻擊，3死多傷。圖經灰階效果處理。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
曾國城每月給18歲兒5萬生活費　需要還可以再給
麥當勞少女拚命賺錢卻淪洗錢嫌犯　母赴警局悲吐：我女兒死了
女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她
省錢自製護膝水電工命喪全聯惡火　母告別式上癱軟送兒全場鼻酸
麥當勞少女想幫家計！借高利貸40萬　投資慘遭詐騙
王世堅批劉靜怡適合當網紅、不適任大法官　「英粉跟她血海深仇！
快訊／文大生遭醒吾男菜刀狂砍　7天火速偵結
國道3死真相曝！闆娘飆速190躲追債　2車撞爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美媒：中國掌控7大關鍵原料　北約防衛受威脅

年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」　擠不進前4強

川普才說想要買！　丹麥宣布「大幅提高」格陵蘭國防支出

染血畫面曝光！海地醫院記者會遭黑幫掃射　2記者1員警身亡

快訊／在靖國神社塗鴉「廁所」　中國男遭判8個月有期徒刑

戒嚴後持續神隱　尹錫悅「拒絕出席」傳喚！檢調擬聲請逮捕

台積電赴日設廠10年經濟效益　上修至23兆日圓

命喪俄國！北韓士兵「最後手寫信」曝光　身分證遭擊穿染血

貨機遭雷擊畫面曝光　客機也被擊中「乘客聞到燒焦味」急返航

台男當「詐騙車手」騙取黃金　遭日本警方逮捕！受高額打工廣告誘惑

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

曾國城褲子藏黃金蟒「再大的蛇都裝得下」

美媒：中國掌控7大關鍵原料　北約防衛受威脅

年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」　擠不進前4強

川普才說想要買！　丹麥宣布「大幅提高」格陵蘭國防支出

染血畫面曝光！海地醫院記者會遭黑幫掃射　2記者1員警身亡

快訊／在靖國神社塗鴉「廁所」　中國男遭判8個月有期徒刑

戒嚴後持續神隱　尹錫悅「拒絕出席」傳喚！檢調擬聲請逮捕

台積電赴日設廠10年經濟效益　上修至23兆日圓

命喪俄國！北韓士兵「最後手寫信」曝光　身分證遭擊穿染血

貨機遭雷擊畫面曝光　客機也被擊中「乘客聞到燒焦味」急返航

台男當「詐騙車手」騙取黃金　遭日本警方逮捕！受高額打工廣告誘惑

全台第一！花蓮成立資訊化災難醫療隊　護理公會全聯會交流取經

綠5縣市長北上轟財劃法修惡　朱立倫酸：嫌分的少要向中央哭窮

麥當勞少女輕生案　勞動部：性工法有規定雇主責任

十年里程！逗點集團十週年慶　用善點亮人心

美媒：中國掌控7大關鍵原料　北約防衛受威脅

51歲男星心臟長4.6公分瘤「和劉真同病」！已交代身後事...妻揭最新近況

「清水那方」露營場爆11項違約！遭終止契約　業者控政府霸凌

張榕容客串陸片《誤殺3》　「預售破4400萬台幣」挺肚演懷孕女警

年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」　擠不進前4強

騎士閃浪犬遭後車撞死！肇事駕駛沒刑責　好心餵狗男遭起訴

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

國際熱門新聞

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

下一個輝達！專家看好「2025最具潛力AI股」　今年已漲逾126%

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

耶誕老人來了！22:41飛越台灣上空

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

北韓兵「手寫信」曝光　身分證遭擊穿

妻喪命！日議員露詭異笑容　凶手就是他

美國航空爆意外！全美停飛　

日本交通卡走入歷史？　日媒曝困境

日AV嫩妻毒殺富豪獲判無罪　檢不死心再上訴

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

打錯電話卻救了一條命

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

更多熱門

相關新聞

黑幫成員搞假投資APP　月撈6500萬18人受害

黑幫成員搞假投資APP　月撈6500萬18人受害

北市刑大偵5隊在日前掌握幫派成員成立投資群組，以假的APP吸引民眾下載並且投資，並在社群網站臉書、抖音刊登投資廣告訊息，誘使被害人加入LINE投資群組，並製作「一京」、「京鼎投資」手機App供被害人下載及操作，光一個月就吸引18名被害人注意，損失達6500萬元。

高齡人口比例高　花蓮推動住宿型機構安寧療護

高齡人口比例高　花蓮推動住宿型機構安寧療護

名醫教授涉性騷懲處拖1年　台大：依法議處不受干擾

名醫教授涉性騷懲處拖1年　台大：依法議處不受干擾

網戀遭性侵？12歲女「感染HPV」

網戀遭性侵？12歲女「感染HPV」

敘利亞醫院發現數十具遺體　生前疑遭酷刑

敘利亞醫院發現數十具遺體　生前疑遭酷刑

關鍵字：

海地幫派醫院

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

快訊／4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6到期

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

辣網美「4女激戰富商影片外洩」！買包就給摸摸

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面