快訊／海地、聖露西亞官員現身北京論壇　外交部回應了

▲中拉論壇13日開幕，我邦交國海地、聖露西亞也出席。（圖／翻攝新華社）

記者柯沛辰／綜合報導

中國與拉美國家論壇13日在北京舉行，台灣在拉美的2個邦交國海地、聖露西亞也出席此次會議，讓外界關注邦交是否拉警報。對此，外交部晚間回應，外交部事前已掌握，友邦也有透過使館告知，海地外長是以「拉丁美洲和加勒比國家共同體」（CELAC）成員國身分出席，聖露西亞出席者則以勞工黨代表身分與會，非代表露國政府。

外交部表示，海地外長蔣伯狄、聖露西亞負責「拉美及加海國家共同體」（CELAC）事務官員Peter Lansiquot於13日赴北京出席「中國-拉共體論壇」第四屆部長會議，外交部事前均有掌握，友邦政府也曾事前透過我國使館告知相關情形。

外交部指出，「拉美及加海國家共同體」（CELAC）是區域多邊組織，與歐盟、非洲聯盟、印度及中國等國家定期舉辦會議，中國－拉共體論壇是該組織多邊例行性會議之一。這次海地外長是以CELAC成員國身分出席；聖露西亞政府則強調，出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。

外交部強調，台灣與海地及聖露西亞多年來在良好的合作基礎上，持續深化互惠互利的夥伴關係，我國政府在各該國推動多項裨益民生的合作計畫，雙方關係友好穩固，露國及海地政府高層也多次表達對台灣邦誼的重視。

至於中國外長王毅在這次會議期間趁機重彈所謂的「一中原則」老調，外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，始終積極捍衛民主體制及尊重人權法治，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的客觀事實，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀，更凸顯中國將專斷偏頗的自我意志強加於他國，並對國際社會洗腦的偏執行徑，外交部對此表達強烈抗議與嚴厲譴責。