「中拉論壇」13日舉行　習近平將出席演講

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

《新華社》11日報導，「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇）第四屆部長級會議將於13日在北京舉行，中國大陸國家主席習近平將出席會議開幕式，並發表演講。

報導也提到，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅將主持會議。拉共體成員國外長或代表、有關區域性國際組織負責人將出席會議。

另據《央視》報導，大陸拉美事務特別代表邱小琪表示，中國已同拉美和加勒比地區中的16國建立了不同類型的夥伴關係，「在當前國際形勢變亂交織，和平赤字、發展赤字、治理赤字不斷加劇的背景下，中拉將以本屆部長級會議為契機，向世界發出團結協作、共迎挑戰的『中拉聲音』，推動中拉命運共同體建設走深走實。」

▼多明尼加跟台灣斷交後，隨即與中國大陸建交。（圖／路透社）



邱小琪說，今年是中拉論壇正式運行十週年，中方將宣佈促進中拉關係發展的重大舉措，雙方還將商定未來三年重點領域合作共同行動計劃，為中拉發展注入新動能。

邱小琪指出，發展振興是中拉麵臨的共同任務，當前，拉美和加勒比地區20多個國家加入共建「一帶一路」大家庭，「中國在地區累計實施200多個基建項目，提供上百萬個就業崗位，並積極開展產能合作，助力地區提升工業化水平。」

邱小琪還說，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯相繼同中國建交或復交，「一個中國原則」成為越來越多地區國家共識。

邱小琪強調，中拉經濟總量佔世界經濟總量四分之一，是最具發展活力和增長潛力的國家和地區。作為「全球南方」重要組成部分，中拉加強團結合作，將有力抵御單邊主義、保護主義，為南南合作樹立新典範。