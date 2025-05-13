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大陸 大陸焦點 特派現場

邦交拉警報？　中拉論壇掛我2邦交國國旗　陸外交部回應

▲▼習近平在北京出席中拉論壇開幕式並發表主旨講話。（圖／翻攝新華社）

▲中拉論壇13日開幕。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

中拉論壇近日在北京舉行，我邦交國海地與聖露西亞也都派代表出席，引發外界關注邦交是否拉警報。對於今天開幕的中拉論壇部長級會議，現場懸掛海地和聖露西亞的國旗，大陸外交部回應稱，歡迎並支持拉共體成員國參加論壇框架內的活動。

《路透社》記者在中拉論壇會場看到海地與聖露西亞的國旗，這兩個國家皆是「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（大陸譯為拉共體）」（CELAC）成員。不過，現場並未看到其他與我有邦交的CELAC成員國，例如瓜地馬拉及貝里斯。

大陸外交部發言人林劍今（13）日主持例行記者會時，《路透社》記者提問，今天開幕的中拉論壇部長級會議現場，為什麼會懸掛台灣邦交國海地和聖露西亞的國旗？

林劍僅簡短回應稱，中拉論壇是中國同拉美和加勒比國家開展互利合作的重要平台，中方一貫歡迎並支持拉共體成員國參加論壇框架內的活動。

對於我邦交國出席的緣由，以及懸掛海地和聖露西亞國旗一事，林劍未再多說。

中拉論壇全稱為「中國－拉美和加勒比國家共同體（拉共體）論壇」，2015年1月8日至9日，中拉論壇首屆部長級會議在北京舉行，標誌著論壇正式啟動。論壇成員包括中國大陸與拉共體33個成員國。

▼習近平出席中拉論壇開幕式並發表主旨講話。（圖／翻攝新華社）

▲▼習近平在北京出席中拉論壇開幕式並發表主旨講話。（圖／翻攝新華社）

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