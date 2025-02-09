16歲少女遭綁架下藥性侵1個月　海地孩童性暴力飆1000％

▲海地兒童性暴力案件飆增1000%，一名16歲少女遭綁架性侵。圖為海地民眾，圖中人物並非新聞當事人。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

海地被犯罪集團占領持續動亂，當地兒童性暴力案件飆增1000%。聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，一名16歲少女遭綁架之後被帶往倉庫，毒打、下藥，甚至還在接下來一個月期間遭到多次無情性侵。

BBC等報導，海地過去數十年來深陷政治不穩定的狀態，近年又因犯罪集團勢力壯大，黑幫控制首都太子港85%地區，使得情況變得更加惡化。

聯合國兒童基金會發言人艾爾德（James Elder）指出，16歲少女洛莎琳（Rosaline）被毒打、下藥、性侵，直到武裝團體意識到家人無力支付她的綁架贖金時，才把她放走，且受害者不只洛莎琳一人，還有其他年輕女孩也被帶走，「海地針對兒童的性暴力飆增1000%，令人震驚」。如今洛莎琳已與其他女孩在聯合國收容機構接受照護。

此外，艾爾德也說，海地有120萬名兒童生活在武裝暴力持續威脅之下，光是去年，武裝團體招募孩童的人數就增加70%，許多人是被強迫帶走，或是被操控、被極度貧困所驅使，加入只會深化他們自身痛苦的團體。

聯合國統計，海地去年超過5600人因幫派暴力喪生，這數字比2023年高出約1000人。在此之際，有超過百萬名海地人被迫逃離家園。海地目前由過渡機構統治，當局正努力應對與犯罪集團、貧困等相關的極端暴力。