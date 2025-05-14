新北男出軌兒媳被離婚　狠嗆前妻「改天殺死妳」下場悲劇了

▲新北男出軌兒媳被離婚，他嗆前妻「改天要殺死妳」，被前妻提告恐嚇並附帶民事賠償。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名男子小明（化名）跟前兒媳發生不倫戀，不甘心妻子小美（化名）事後跟他離婚，竟多次傳LINE語音「我這輩子不會放過妳」、「我改天要殺死你」等恐嚇小美，小美因此提告恐嚇並附帶民事賠償。法院一審判處小明應賠償小美5萬元，雙方均不服提起上訴，二審審理後維持原判，全案定讞。

根據判決書指出，小美出庭時表示，小明跟前兒媳2021年初不倫戀曝光，她也在當年5月跟小明離婚，然而離婚後小明卻多次傳LINE語音「我改天要殺死妳」、「你舌頭我要剪掉」、「我這輩子不會放過妳」、「妳會死妳知道嗎，試試看我們來輸贏」等語恐嚇。

小美表示，小明的訊息導致她心生畏懼，認為自己生命隨時受到威脅，決定提告小明恐嚇罪，並附帶民事求償3萬元精神慰撫金。針對指恐，小明沒有否認曾傳送語音恐嚇，強調事出有因，自己做粗工養家，卻遭妻子、子女背叛，情緒失控之下才傳出那些話，表示自己沒有實際傷害意圖。

恐嚇罪刑事部分，法院判處小明有罪。民事部分，法院一審簡易庭審理後，考量雙方收入、犯罪情節嚴重程度、被害人小美所受痛苦，認為小美請求部分有理，判處小明應賠償小美5萬元精神慰撫金。雙方不滿一審判決均上訴，二審審理後，認定一審判決無違誤，因此駁回上訴，全案確定。