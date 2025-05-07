花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名33歲黃姓男子6日下午2時許駕車外出，行經吉安鄉北昌一街會車時，對向來車副駕駛卻突然掏槍，並將槍口對著他揮舞。黃男見狀後嚇了一大跳，連忙前往北昌派出所報警。

▲吉安警方迅速拘捕嫌犯並起出氣動手槍與煙毒。（圖／吉安警分局提供，下同）

黃先生向《ETtoday新聞雲》投訴，表示6日下午花蓮下著雨，當時開車外出行經北昌一街時，對向來車會車時副駕突然搖下車窗，並伸手掏出東西揮舞；當時黃男匆匆一瞥，並未看清楚，直到事後回放行車紀錄器畫面，才發現對方拿的竟是一把槍，且槍口還對著他揮舞，當場嚇出一身冷汗，慶幸的是，黃先生當時是獨自開車外出，妻小並不在車內，且對方也沒開槍或做出其他危險舉動，事後黃先生覺得太扯了、不能輕縱，因此前往北昌派出所報案，並感嘆治安不佳，大白天開車在路上也能「遇到槍」。

吉安分局獲報後展開調查表示，報案的黃姓男子當天行經吉安鄉北昌一街時，對向一輛租賃車疑對會車間距有意見，副駕駛座乘客竟持疑似槍枝之物對其恐嚇。黃男驚恐之餘，立即將行車紀錄器畫面帶至附近的北昌派出所報案。警方同時啟動偵辦程序，調閱沿線監視器，迅速鎖定涉案車輛及相關人員身分，於當日晚間6時在花蓮火車站前將車輛攔查並帶回駕駛人張姓男子偵辦。

警方於車內未發現違禁品及持槍的副駕駛，但在張男隨身攜帶之包包中發現2顆含有依托咪酯成分之煙彈，初判為第二級毒品，警方當場將煙彈查扣。

後續警方根據線索前往持槍的楊姓男子位於花蓮市的租屋處，順利將人帶回偵辦，並當場起獲一把作案的氣動手槍。經檢測該槍械殺傷力未超過法定標準，並非真正槍械，但其行為已造成報案人心理威脅與不安，警方遂依涉嫌恐嚇罪將楊男函送花蓮地檢署偵辦。另張男因攜帶含毒成分煙彈，除涉恐嚇罪外，亦依毒品危害防制條例併案送辦。

吉安分局長陳盈元表示：「對於任何危害社會治安、影響民眾安全之不法行為，警方都將秉持積極作為與零容忍態度，快速應處、依法究辦。同仁能在極短時間內掌握事證並查緝到案，是團隊合作與警政效能的體現，也是對守護居民安全的最好承諾。吉安分局將持續強化轄區巡邏密度與案件應處效能，提升民眾安全感，打造安居樂業的生活環境。」

