　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名33歲黃姓男子6日下午2時許駕車外出，行經吉安鄉北昌一街會車時，對向來車副駕駛卻突然掏槍，並將槍口對著他揮舞。黃男見狀後嚇了一大跳，連忙前往北昌派出所報警。

▲▼吉安警方迅速拘捕嫌犯並起出氣動手槍與煙毒。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲吉安警方迅速拘捕嫌犯並起出氣動手槍與煙毒。（圖／吉安警分局提供，下同）

黃先生向《ETtoday新聞雲》投訴，表示6日下午花蓮下著雨，當時開車外出行經北昌一街時，對向來車會車時副駕突然搖下車窗，並伸手掏出東西揮舞；當時黃男匆匆一瞥，並未看清楚，直到事後回放行車紀錄器畫面，才發現對方拿的竟是一把槍，且槍口還對著他揮舞，當場嚇出一身冷汗，慶幸的是，黃先生當時是獨自開車外出，妻小並不在車內，且對方也沒開槍或做出其他危險舉動，事後黃先生覺得太扯了、不能輕縱，因此前往北昌派出所報案，並感嘆治安不佳，大白天開車在路上也能「遇到槍」。

▲▼吉安警方迅速拘捕嫌犯並起出氣動手槍與煙毒。（圖／吉安警分局提供，下同）

吉安分局獲報後展開調查表示，報案的黃姓男子當天行經吉安鄉北昌一街時，對向一輛租賃車疑對會車間距有意見，副駕駛座乘客竟持疑似槍枝之物對其恐嚇。黃男驚恐之餘，立即將行車紀錄器畫面帶至附近的北昌派出所報案。警方同時啟動偵辦程序，調閱沿線監視器，迅速鎖定涉案車輛及相關人員身分，於當日晚間6時在花蓮火車站前將車輛攔查並帶回駕駛人張姓男子偵辦。

警方於車內未發現違禁品及持槍的副駕駛，但在張男隨身攜帶之包包中發現2顆含有依托咪酯成分之煙彈，初判為第二級毒品，警方當場將煙彈查扣。

▲▼吉安警方迅速拘捕嫌犯並起出氣動手槍與煙毒。（圖／吉安警分局提供，下同）

後續警方根據線索前往持槍的楊姓男子位於花蓮市的租屋處，順利將人帶回偵辦，並當場起獲一把作案的氣動手槍。經檢測該槍械殺傷力未超過法定標準，並非真正槍械，但其行為已造成報案人心理威脅與不安，警方遂依涉嫌恐嚇罪將楊男函送花蓮地檢署偵辦。另張男因攜帶含毒成分煙彈，除涉恐嚇罪外，亦依毒品危害防制條例併案送辦。

吉安分局長陳盈元表示：「對於任何危害社會治安、影響民眾安全之不法行為，警方都將秉持積極作為與零容忍態度，快速應處、依法究辦。同仁能在極短時間內掌握事證並查緝到案，是團隊合作與警政效能的體現，也是對守護居民安全的最好承諾。吉安分局將持續強化轄區巡邏密度與案件應處效能，提升民眾安全感，打造安居樂業的生活環境。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！　笑：有海帶味
存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　行員請他休息等待竟照做
悍將主場7連敗　球迷「陳金鋒下台」標語登大螢幕
獨／江泳錡陪前夫搭救護車　大哭「可以把我一部分生命給他嗎」
首個部會預算解凍！　立院教委會放行「文化部34億」
快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！
快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」　她生前錄音檔公開
宥勝「3大社群平台突關閉」！　慈惠粉專照片全刪光
獨／18歲少女被賣緬甸失聯半年！　母落淚頻問平安否

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

槽車右轉中！阿北直直衝「雙腳捲輪下」爆血　驚悚撞擊畫面曝

存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　銀行員請他休息區等待竟照做

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！一路違規吃17萬6400元罰單

72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

快訊／高雄大貨車右轉撞單車　騎士雙腳遭輾送醫搶救

獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

槽車右轉中！阿北直直衝「雙腳捲輪下」爆血　驚悚撞擊畫面曝

存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　銀行員請他休息區等待竟照做

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！一路違規吃17萬6400元罰單

72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

快訊／高雄大貨車右轉撞單車　騎士雙腳遭輾送醫搶救

獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救

孫鋼銀看關稅問題本月底會大致解決　大陸電商貨很難恢復在美盛況

郭智輝爭議頻傳　最大「郭黑」王世堅罕見幫抱屈：他是有能力的

小惠特9下再見安打！　皇家4比3氣走白襪摘勝

白金龍「傳家酒」金箔加持　白沙屯媽祖紀念酒收藏金身

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

金賽綸生前留「1小時30分錄音檔」　高層出40億收買失敗…爆料者遭襲

持金賽綸1.5hrs錄音檔「檢舉人遭刺傷」！頸部遭刺9刀濺血傷照震撼

印度轟巴基斯坦「增至26死」　雙方衝突始末一次看

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

日本三菱與鴻華先進簽MOU　裕隆：Model B三義廠生產、2026外銷大洋洲

白沙屯媽祖衝上南投松柏嶺　200年來首度駐駕受天宮！

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

對岸收買黑幫當「侵台內應」　價碼曝光　

快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台

快訊／甲山林董事長祝文宇　1200萬交保

爬大坑10號步道突倒地　男送醫不治

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

甲山林遭23路搜索　涉操縱股價「獲利上億」

更多熱門

相關新聞

高雄2男談債務起糾紛互毆　1人搶救中

高雄2男談債務起糾紛互毆　1人搶救中

高雄市苓雅分局今（7）日上午10時57分許接獲通報糾紛，警方立即趕抵現場，經瞭解，黃姓男子（34歲）與王姓男子（35歲）約定在王男建國一路租屋處討論債務償還問題，過程中雙方產生口角，衍生肢體糾紛，黃男持刀、王男持磚頭互毆，警方到場後，立即將2人分別送醫，目前王男傷勢較嚴重，還在搶救中，黃男則受到輕傷，也在醫院治療中。

被女友分手嗆養小鬼報復　莽男下場GG

被女友分手嗆養小鬼報復　莽男下場GG

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

獨／會車竟遇「來車掏槍」！花蓮男驚：槍口對著我

獨／會車竟遇「來車掏槍」！花蓮男驚：槍口對著我

超恐怖畫面曝！救護人員遭持刀恐嚇

超恐怖畫面曝！救護人員遭持刀恐嚇

關鍵字：

會車糾紛持槍恐嚇氣動手槍毒煙彈

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面