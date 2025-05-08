快訊／營業員吸金7千萬遭黑幫拘禁　嘉市2警涉當內鬼被約談

▲調查官余正煌涉嫌為了追討投資債務洩漏個人資料，先前已被檢察官諭令交保50萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

調查局調查官余正煌曾因論文抄襲事件，與前新竹市長林智堅對簿公堂，余正煌在著作權官司期間，涉嫌懷疑藉職務之便查詢個資，向證券營業員討債，台北地檢署先前約談並命余正煌交保50萬後，清查發現，還有黑幫份子曾對同一個營業員私行拘禁、暴力討債，另有林姓、謝姓2名嘉義市警員涉嫌洩漏個資，8日發動第2波搜索約談。

曾任職證券公司的營業員陳柏銓遭指控，涉嫌在2018年到2021年間吸金7000萬元，檢調調查發現，余正煌和擔任軍職的女性友人范凌玉、范的學長侯俊榮都是掏錢的投資人，而余正煌等人疑似為了找到陳柏銓討債，利用職務權限擅自查詢民眾個資。

檢察官2月間指揮調查局發動首波搜索約談，余正煌因涉嫌違反《個資法》等罪嫌，諭令50萬元交保後，專案小組過濾相關事證，清查發現，涉嫌吸金的陳柏銓另外疑遭明仁會成員傅姓男子拘禁、恐嚇、暴力討債上百萬元，另外有警員涉嫌洩漏民眾個資，因此由警政署督察室、嘉義市警局進行自檢自清。

檢察官陳雅詩8日指揮調查局台北市調處、警政署督察室、嘉義市警局及台北市大安分局等單位，搜索傅男及嘉義市警局林姓、謝姓2名警員的住處、辦公處所等5個地點，並通知余正煌等人到場協助查證，釐清兩股向營業員討債的勢力是否有關連。