「性平好家在」親子趣味運動會　5／18中寮國小登場

▲性平好家在親子趣味運動會18日將在中寮國小登場。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

為推廣與提升民眾性別平等意識、打破傳統性別刻板印象，南投縣社會及勞動局將於18日辦理「親子趣味運動會」，並於19日至30日舉辦「家務分工照片競賽」，透過多元有趣的活動與民眾的互動交流，將性別平等的價值融入生活與家庭中，歡迎民眾踴躍參加。

本次活動由縣府社會及勞動局主辦，南投縣基督教青年會及中寮國民小學協同辦理，內容包括「親子趣味運動會」及「家務分工照片競賽」；社會及勞動局指出，希望透過多元有趣的闖關活動，以及性別平等理念的宣傳，讓參與的家庭成員在活動中體會合作的樂趣、促進彼此的了解，同時思考家務分工的重要性，以推動符合現今期待的性別平等觀念。

社勞局表示，期望透過此次活動，將性別平等的理念傳遞給每一個家庭，引導思考「如何一起為家庭付出？」，也希望藉由實際參與，強化家務共擔、尊重差異、平等參與等觀念，讓性別平等不再停留在理想，真正落實到日常生活之中，成為一種家庭文化的延續與傳承；同時也期望女性擁有更多自我時間，從「無酬家務與照顧工作」的角色中釋放，不再因性別而受限於自我發展與職涯規劃，實現真正的性別平權。

本次活動於5月18日中午12時在中寮國小登場，意者請於網路報名，網址https://reurl.cc/lzQ5r9；聯絡窗口：草屯區婦女服務中心董社工；聯絡電話：(049)200-9996分機108。