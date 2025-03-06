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客服、小編被性騷「不適用《性工法》」　婦團建議修正2法條用語

▲▼客服,打電話。（圖／CFP）

▲電話客服、社群小編在執勤時，被客戶或網友性騷擾，目前《性工法》法規難以納入和界定。（圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

《性別平等工作法》（性工法）修法上路滿一年，婦女團體今（6日）表示，透過實務觀察，仍有許多盲點、法規不足之處，像是法條提到被「不特定人」於「公共場所」騷擾等用語，對很多工作領域來說難以納入和界定，包括居家照顧服務員、社區管理員、電話客服、社群小編⋯等，因此建議修正不符現況的法條用語。

現代婦女基金會及勵馨基金會今（6日）舉行記者會，針對性平三法修法滿1年以來，其中修法幅度最大的《性工法》進行周年總體檢，提出被害人需求、企業困境、主管機關政策、法規的不足和缺漏，並提出相關建議。

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婦團點出《性工法》和《性騷擾防治法》兩法的服務資源、防治準則等都未充分整合，像是現行《性工法》第12條第7項規定，「性騷擾係由不特定人於公共場所或公眾得出入場所為之者，就性騷擾事件之調查、調解及處罰等事項，適用性騷擾防治法」。

不過像是「居家照顧服務員」在服務個案家中，被服務對象或其家屬騷擾時，法規就難以界定。後續勞動部函示擴大解釋，將居家照顧服務員執勤時，被個案家中服務對象或其家屬騷擾等情形納入，但現代婦女基金會認為，應修正有關「不特定人」、「公共場所」等不符合現況的法條用語，而不是只有擴大解釋，避免適用上的困惑和爭議。

婦團舉例有許多工作場域、職務，都可能面臨該法條的限制，而缺乏保障。除了居服員在個案家中被騷擾，也可能在照顧服務機構、安置機構、福利機構中，被機構內的被照顧者、被安置者騷擾。

還有「社區或大樓管理員」，也可能在執勤時被住戶、送貨員、來訪者等性騷擾。另外像是「商店、超商、賣場、飯店、銀行等營業場所」，受僱者在執勤時被顧客性騷擾，也無法適用該法條情形。

其他像是「不動產經紀人員、業務」在待售房屋中被顧客性騷擾，「汽車業務員」執勤時在試車的車輛內被性騷擾、受僱者因公受派訓練時在訓練機構內被騷擾、電話客服被諮詢者騷擾、社群小編被網路留言者性騷擾等，這些情況都可能落入爭議之中，缺乏法規保障。

婦團建議，應修正現行《性工法》第12條第7項法條文字，明確化性騷擾事件調查、調解及處罰等事項適用《性騷擾防治法》之情形，而非仰賴勞動部逐一函示，以確保法律規範符合實務需求，避免主管機關與事業單位適用上的困惑和爭議。

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