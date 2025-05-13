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亞亞被驅離49天首發聲　孩子視訊狂問「什麼時候接我們回家」超心酸

▲▼中配亞亞遭驅離後發聲　拍抖音喊遭台灣政治迫害。（圖／翻攝自抖音／亞亞在台灣）

▲中配亞亞被驅離49天，發布影片首次曝心聲。（圖／翻攝自抖音／亞亞在台灣）

記者趙蔡州／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞因在抖音帳號「亞亞在台灣」發表武統言論，被內政部移民署廢除依親居留許可，她也在今年3月25日離開台灣返回大陸。在沉寂49天後，她5月13日再次在抖音發布影片，首次談及被驅逐後的心聲，除了感謝至今一直支持她的粉絲外，也強調會持續以行動證明自己的立場。

劉振亞5月13日在抖音「亞亞在台灣」發布最新影片，她表示自己一直以來四處奔走、努力對外發聲，都是為了她的孩子、為了兩岸許多期盼團員的家庭，她接著指控民進黨政府打壓不同聲音，製造出類似戒嚴的社會氛圍，更將她們陸配視為「境外敵對勢力」在台灣的潛伏者。

她也因經常在網路社群發布兩岸一家親、兩岸統一等相關言論，被民進黨當局選中「殺雞儆猴」。她也指控台灣許多媒體、名嘴及網路側翼瘋狂抹黑她假結婚、洗人口，儘管後來事實查核中心證實了，假結婚及洗人口都是捏造的，但那些傷害了她的家庭的造謠者卻沒有人出來道歉。

她指控，內政部長劉世芳最後施壓移民署，用遣返的名義將她趕出台灣，對她進行政治迫害，現在她在大陸，孩子在台灣，每次視訊都會聽到孩子問她，「什麼時候接我們回家」．都讓她相當心酸，更告訴自己不能倒下、「我知道這條路很難，但我不會停下，海峽再寬，也寬不過母子連心；兩岸再遠，也遠不過攜手同行」。

她最後也感謝一直相信她、支持她並為她發聲的親友、粉絲，支持她撐過那些致暗時刻，未來她會持續更新，用行動證明自己的立場。

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