陸配「亞亞」上陸官媒專訪！自豪兒子讓班上同學「自認中國人」　

▲陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被限期離台。（圖／翻攝亞亞在台灣）



記者蔡紹堅／綜合報導

網紅陸配「亞亞」（劉振亞）因鼓吹武統的言論被限期離開台灣，回到大陸之後，她接受了大陸官媒《環球人物》的專訪，透露兒子在班上讓很多同學開始自認中國人，「民進黨當局害怕的就是這樣的局面。」

亞亞受訪時表示，台灣媒體造謠她假結婚、洗人口，說她在大陸結過婚，有小孩，跟大陸的丈夫離婚後，跟台灣人結婚生子，拿到台灣身分就立刻離婚，把大陸的前夫、小孩、父母帶到台灣，享受台灣健保，「這完全是捏造的，我根本就沒有大陸前夫、大陸小孩，我父母也只在我生孩子、坐月子時來台灣探親。」

亞亞提到，她的兩個兒子也在學校被同學問「你們是不是大陸來『洗人口』的那兩個小孩？你們是不是要跟你們媽媽一起被趕出台灣了？」「還有同學對我兒子說，『我在網上評論了，叫你媽快滾』。」

▼亞亞離台前與老公、孩子擁抱道別。（圖／記者黃彥傑攝）



亞亞指出，她兒子才11歲，內心會有多大的創傷？即便後來校方禁止學生再這樣惡意詰問，但背後的指指點點、異樣目光依然無法避免，「這些謠言『把我和我的家人推向那種萬劫不復的深淵』，難道不是嗎？結果竟有人將我的話曲解為『回大陸是回深淵』。」

亞亞說，離開台灣之前，她對先生說「照顧好孩子」，對孩子們說「媽媽沒有錯，你們要記住自己是台灣人，更是中國人」。女兒抱著她哭，被人拉開，掙脫開跑回來抱住她，又被迫分開。

亞亞說，兒子上小學前，曾計劃把兒子帶回大陸，學校都溝通好了，誰料想，新冠疫情來了，「疫情後，我諮詢過很多人，得到的答覆都是孩子已經在台灣上了幾年學，再回大陸肯定跟不上進度。幾經考慮，我們只好讓孩子繼續在台灣上學。」

▼亞亞一走出福州機場的管制區，就有多名黑衣人上前護送。（圖／翻攝微博）



亞亞提到，之前有一次她被網暴時，跟女兒說，「大陸這邊很多叔叔阿姨怕你危險，希望你到大陸上學。」女兒的回答是，「我也想到大陸上學，但如果所有愛台灣的人都離開了台灣，我們的台灣誰來守護？」

亞亞更指出，「以前，他們全班近30名學生，可能只有他們兩人認為自己是中國人；後來，他們驕傲地告訴我，因為他們的努力，班上有大半同學認為自己是中國人。民進黨當局害怕的就是這樣的局面。」

亞亞還強調，「我就像大陸，我的孩子就像台灣，我相信我們總有見面的一天。等到那一天，孩子們會飛奔到我的懷裡，我們會擁抱彼此，再不分離。」