陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」遭霸凌

▲亞亞在深圳一處公園受訪。（圖／翻攝環球人物）



記者蔡紹堅／綜合報導

網紅陸配「亞亞」（劉振亞）回到大陸之後接受了大陸官媒《環球人物》的專訪，透露兒子曾在課堂上糾正老師「去大陸不是出國」，慘遭老師霸凌。此外，先前新聞密集報導自己之後，班上竟有同學質問她兒子，是不是「洗人口的小孩」，要跟媽媽一起被趕回大陸了。

亞亞在廣東深圳一處公園接受專訪，她提到，自己是在3月3日接到移民署電話的，說她在抖音上的影片被人檢舉「鼓吹武統」，要她去說明，「我以為只是一次簡單會面，結果第二天過去被審問了3小時。」

亞亞說，除了她個人的情況，對方還問了她孩子、丈夫、公婆、父母的詳細資訊，甚至把飛行紀錄都調了出來，「他們截取我三四個影片的幾句話，說很多台灣人聽了不喜歡。我反駁說，從古至今，台灣就是中國不可分割的一部分，我講的是事實。」

▼亞亞一家人出遊的照片。（圖／翻攝環球人物）



亞亞提到，依親居留許可被廢止之後，移民署的人告訴她，還可以申請團聚，待在台灣6個月，但收到處分書後，移民署就改口否認了，並要求她限期離開台灣，「我徹底看清了，民進黨當局就是要『獵殺』我們陸配！」

亞亞說，她擔心如果堅持不走，對方會「狗急跳牆」，因此在與律師溝通後，尊重台灣有關規定，於3月25日晚離開台灣，「在機場，我說我希望清清白白離開，以後堂堂正正回來。」

亞亞提到，嫁來台灣之前，父母也曾猶豫，但當時是馬英九任「台灣地區領導人」時期，兩岸關係比較融洽，「我先生祖籍在福建，言談間總帶著『兩岸一家親』的溫情，再加上他待人體貼入微，最終打動了二老。」

▼亞亞女兒的日記。（圖／翻攝環球人物）



亞亞說，來到台灣，她才驚覺台灣竟有不少「天然獨」，因為「去中國化」教育，一些台灣人對華夏歷史的血脈聯繫已然陌生。

亞亞提到，幾年前，兒子打籃球時，其他小孩會因她是陸配而用一些侮辱性稱呼叫他，「我孩子在學校聽到有老師講『去大陸是出國』之類的話，就去糾正老師，結果因此受到個別老師的霸凌。」

亞亞還說，她的兩個兒子在學校還被同學問「你們是不是大陸來『洗人口』的那兩個小孩？你們是不是要跟你們媽媽一起被趕出台灣了？」「還有同學對我兒子說，『我在網上評論了，叫你媽快滾』。」

「我兒子才11歲，內心會有多大的創傷？」亞亞指出，即便後來校方禁止學生再這樣惡意詰問，但背後的指指點點、異樣目光依然無法避免，「這些謠言『把我和我的家人推向那種萬劫不復的深淵』，難道不是嗎？結果竟有人將我的話曲解為『回大陸是回深淵』。」

亞亞強調，台灣有40多萬名陸配。她是第一個被「獵殺」的，這道口子從她這裡開始，「3月31日，陸配『恩綺』『小微』也被民進黨當局限期或驅離出境了。恐怕未來還會有無數個『亞亞』被驅離，無數個『亞亞』的家庭支離破碎。」

亞亞說，她身邊的很多台灣同胞已經清醒，對民進黨當局的惡劣行徑感到失望，「可如今，公開為我發聲的人都會遭到民進黨當局的打壓。他們用我製造『寒蟬效應』，讓台灣人看到愛國促統就是我這個下場，逼迫統派人士、愛國人士不敢再發聲。」

亞亞還說，「我還是那句話，台灣永遠是中國的台灣，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋。」