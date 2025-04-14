　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」遭霸凌

▲▼陸配亞亞接受陸媒專訪。（圖／翻攝環球人物）

▲亞亞在深圳一處公園受訪。（圖／翻攝環球人物）

記者蔡紹堅／綜合報導

網紅陸配「亞亞」（劉振亞）回到大陸之後接受了大陸官媒《環球人物》的專訪，透露兒子曾在課堂上糾正老師「去大陸不是出國」，慘遭老師霸凌。此外，先前新聞密集報導自己之後，班上竟有同學質問她兒子，是不是「洗人口的小孩」，要跟媽媽一起被趕回大陸了。

亞亞在廣東深圳一處公園接受專訪，她提到，自己是在3月3日接到移民署電話的，說她在抖音上的影片被人檢舉「鼓吹武統」，要她去說明，「我以為只是一次簡單會面，結果第二天過去被審問了3小時。」

亞亞說，除了她個人的情況，對方還問了她孩子、丈夫、公婆、父母的詳細資訊，甚至把飛行紀錄都調了出來，「他們截取我三四個影片的幾句話，說很多台灣人聽了不喜歡。我反駁說，從古至今，台灣就是中國不可分割的一部分，我講的是事實。」

▼亞亞一家人出遊的照片。（圖／翻攝環球人物）

▲▼陸配亞亞接受陸媒專訪。（圖／翻攝環球人物）

亞亞提到，依親居留許可被廢止之後，移民署的人告訴她，還可以申請團聚，待在台灣6個月，但收到處分書後，移民署就改口否認了，並要求她限期離開台灣，「我徹底看清了，民進黨當局就是要『獵殺』我們陸配！」

亞亞說，她擔心如果堅持不走，對方會「狗急跳牆」，因此在與律師溝通後，尊重台灣有關規定，於3月25日晚離開台灣，「在機場，我說我希望清清白白離開，以後堂堂正正回來。」

亞亞提到，嫁來台灣之前，父母也曾猶豫，但當時是馬英九任「台灣地區領導人」時期，兩岸關係比較融洽，「我先生祖籍在福建，言談間總帶著『兩岸一家親』的溫情，再加上他待人體貼入微，最終打動了二老。」

▼亞亞女兒的日記。（圖／翻攝環球人物）

▲▼陸配亞亞接受陸媒專訪。（圖／翻攝環球人物）

亞亞說，來到台灣，她才驚覺台灣竟有不少「天然獨」，因為「去中國化」教育，一些台灣人對華夏歷史的血脈聯繫已然陌生。

亞亞提到，幾年前，兒子打籃球時，其他小孩會因她是陸配而用一些侮辱性稱呼叫他，「我孩子在學校聽到有老師講『去大陸是出國』之類的話，就去糾正老師，結果因此受到個別老師的霸凌。」

亞亞還說，她的兩個兒子在學校還被同學問「你們是不是大陸來『洗人口』的那兩個小孩？你們是不是要跟你們媽媽一起被趕出台灣了？」「還有同學對我兒子說，『我在網上評論了，叫你媽快滾』。」

「我兒子才11歲，內心會有多大的創傷？」亞亞指出，即便後來校方禁止學生再這樣惡意詰問，但背後的指指點點、異樣目光依然無法避免，「這些謠言『把我和我的家人推向那種萬劫不復的深淵』，難道不是嗎？結果竟有人將我的話曲解為『回大陸是回深淵』。」

▲▼ 亞亞松機離台 。（圖／記者黃克翔攝）

亞亞強調，台灣有40多萬名陸配。她是第一個被「獵殺」的，這道口子從她這裡開始，「3月31日，陸配『恩綺』『小微』也被民進黨當局限期或驅離出境了。恐怕未來還會有無數個『亞亞』被驅離，無數個『亞亞』的家庭支離破碎。」

亞亞說，她身邊的很多台灣同胞已經清醒，對民進黨當局的惡劣行徑感到失望，「可如今，公開為我發聲的人都會遭到民進黨當局的打壓。他們用我製造『寒蟬效應』，讓台灣人看到愛國促統就是我這個下場，逼迫統派人士、愛國人士不敢再發聲。」

亞亞還說，「我還是那句話，台灣永遠是中國的台灣，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陽明山大火！　蔣萬安：已出動16輛消防車、72人全力救災
爆藍委林沛祥罷免案偽造連署116人　藍議員轟：有接受相同司法
快訊／燒往另一座山頭了！　緊急申請空中救災
亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」遭霸凌
跟團玩北海道　同團台人別「1款胸章」！全場愣：好丟臉
面試「提早25分鐘到」竟秒被刷掉！　老闆曝：看出2特質
快訊／陽明山火勢擴大！步道緊急封閉　遊客儘速撤離
快訊／國3轎車插入變廢鐵　駕駛腦漿外溢慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」遭霸凌

陸配「亞亞」上陸官媒專訪！自豪兒子讓班上同學「自認中國人」　

中國怕失去「美國市場」？　智庫高層直言：中美不會重啟對話

助攻北京打關稅戰！　俄：中國要多少石油，俄羅斯就輸送多少

陸官方「避談」今年貨貿進出口降1％　批美：立即糾正關稅錯誤做法

習近平訪越南陣容出爐！　10名中共高官隨行

陸進出口Q1超過10.3兆！　海關總署：嚴格依法實施各項對美反制措施

透露中越合作內容　習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家

陸駕訓班爆女學員練車「把車開上樹」！官方調查結果大逆轉

美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部：修正錯誤做法的一小步

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

邊荷律講中文卡住　記者溫柔說「慢慢來～」

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」遭霸凌

陸配「亞亞」上陸官媒專訪！自豪兒子讓班上同學「自認中國人」　

中國怕失去「美國市場」？　智庫高層直言：中美不會重啟對話

助攻北京打關稅戰！　俄：中國要多少石油，俄羅斯就輸送多少

陸官方「避談」今年貨貿進出口降1％　批美：立即糾正關稅錯誤做法

習近平訪越南陣容出爐！　10名中共高官隨行

陸進出口Q1超過10.3兆！　海關總署：嚴格依法實施各項對美反制措施

透露中越合作內容　習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家

陸駕訓班爆女學員練車「把車開上樹」！官方調查結果大逆轉

美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部：修正錯誤做法的一小步

台積電900元得而復失反挫24元至865　台股小跌15點收19513

林憶蓮唱一半突2度道歉！　「激動哽咽噴淚」原因曝光

史上第6位達成高球大滿貫　麥克羅伊還追上老虎伍茲1神紀錄

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

樂天新有菜罹患髕骨軟化症！　「無立即療法」崩潰痛哭：真的很無助

馬力歐爆遭製作人嗆「根本不想用」！ 外景變隱形人　主持費等8年都沒給

23歲人氣男星險露宿街頭！　「徒步走280公里」崩潰落淚

陽明山小油坑火燒山　蔣萬安：已出動16輛消防車、72人全力救災

高雄愛河成魚群墳場！魚屍延續看不到盡頭　惡臭狂飄原因曝

失聯移工遭盤查狂奔400米！熱心哥載警追上...他軟腳投降了

偷抽幾張百鈔考數鈔達人　她20秒內俐落報出正解！

大陸熱門新聞

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

陸駕訓班爆女學員把車開上樹　調查結果逆轉

陸配亞亞自豪：兒子讓同學「自認中國人」

助攻北京打關稅戰！　俄：中國要多少石油，俄羅斯就輸送多少

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」

北京機場大量「統一」廣告　引起陸網熱議

貴州發現4.8億年前｢地下水晶宮｣

辭職看世界　女教師10年後怎樣了？

美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部回應了

習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家　

吃麻辣鍋喉嚨痛！26歲女患「急性會厭炎」瞬間封喉亡

婚後發現妻「雙子宮、1個腎」！31歲夫怒離婚

失去美國市場？智庫高層：中美不會重啟對話

全紅嬋大失誤　連兩站輸給搭檔陳芋汐

更多熱門

相關新聞

陸配亞亞自豪：兒子讓同學「自認中國人」

陸配亞亞自豪：兒子讓同學「自認中國人」

網紅陸配「亞亞」（劉振亞）因鼓吹武統的言論被限期離開台灣，回到大陸之後，她接受了大陸官媒《環球人物》的專訪，透露兒子在班上讓很多同學開始自認中國人，「民進黨當局害怕的就是這樣的局面。」

上萬陸配要交「除籍證明」　海基會加派人力

上萬陸配要交「除籍證明」　海基會加派人力

沒放棄中國籍被解職　陸配議員告官求償百萬

沒放棄中國籍被解職　陸配議員告官求償百萬

美對陸加徵145%關稅　陸委會：台商壓力更大

美對陸加徵145%關稅　陸委會：台商壓力更大

陸配看護來台30年「早放棄大陸國籍」：台灣氣氛恐怖

陸配看護來台30年「早放棄大陸國籍」：台灣氣氛恐怖

關鍵字：

陸配亞亞陸委會亞亞在台灣

讀者迴響

熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶領銜人、召集人住處遭調查局搜索

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

廣末涼子拘留所慘況曝光！

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面