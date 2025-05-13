英1歲男嬰左眼「閃現詭異白光」　一驗竟是罕見癌症

▲爸媽意外發現，在特定光線照射下，兒子左眼會出現白光。（圖／翻攝chect.org.uk，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯一對父母發現，他們1歲兒子的左眼不太尋常，在特定光線的照射下，似乎隱約閃爍著「白色光芒」。他們無法安心，帶著年幼孩子求醫，卻心碎得知孩子罹患罕見的「眼癌」。

《鏡報》報導，去年12月某晚，肖恩（Shane Stevenson）和勞莉（Lowri Gallagher）發現兒子左眼出現異狀，白色閃光並不明顯，只有在光線較暗，或者開閃光燈拍照時，才能夠看得見。

他們起初不以為意，卻越想越心慌，於是決定帶兒子去看醫生。孩子被轉診到皇家格拉摩根醫院（Royal Glamorgan Hospital）接受超音波檢查，發現左眼有一個腫塊，幾天後又被轉診伯明罕（Birmingham）的醫院，並且確認罹癌。

肖恩坦言，「聽到你的兒子得癌症令人心碎。我的腦中思考著很多東西，不知道是否需要把他的眼睛摘掉。」

原來，兒子罹患的是「視網膜母細胞瘤」（retinoblastoma），這是一種眼部癌症，最初是視網膜細胞異常增生所導致的腫瘤，好發於6歲以下兒童。儘管罕見，卻是目前治癒率最高的癌症之一，95至98%罹病兒童能夠康復，逾90%患者可以活到成年以後。

肖恩表示，兒子確認罹癌之後，很快開始接受「動脈化療」，目前仍在進行中，但是結果「好壞參半」，前3輪療程效果顯著，但第4輪療程就收效甚微，全家人仍在努力陪著他，對抗病魔。

