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美無法「獨自面對中俄」將回頭依賴盟友　英學者預測關鍵時機

▲▼ 英國資深國際關係學者尼布萊特（Robin Niblett）12日在台灣智庫「亞太堅韌研究基金會」（CAPRI）論壇演說 。（圖／翻攝YT／Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation）

▲尼布萊特12日在亞太堅韌研究基金會（CAPRI）論壇演說 。（圖／翻攝YT／Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation）

記者吳美依／綜合報導

英國資深國際關係學者尼布萊特（Robin Niblett）表示，儘管川普高呼「美國優先」，改變了傳統盟友關係，但美國終究無法獨自面對中俄，將會回頭仰賴盟友。

尼布萊特曾任英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）所長兼執行長、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）副總裁，曾在英國下議院、美國參眾議院委員會作證，並且定期向跨國企業、金融機構與基金會提供建議。

尼布萊特12日在台灣智庫「亞太堅韌研究基金會」（CAPRI）論壇演說提到，川普2.0可謂開啟「美中新冷戰」第2章，但與拜登的冷戰策略不同，「他不信任盟友，寧可與對手談判、爭取利益，也不願與盟友分享權力。」

▼影片33分鐘處左右開始，為尼布萊特的演說內容。

他指出，美國的亞太盟友將面臨巨大風險，原因不僅包括中國軍事崛起、中俄關係日益密切，也包括川普「你需要我、我不需要你」的邏輯，以及他並不熱衷於回應中國軍事威脅。

因此，儘管與美國的雙邊協議依然至關重要，但短期內相關安排恐怕「並不可靠」。亞太各國必須在經濟、國防、能源等方面更俱備韌性，包括強化與東南亞國協（ASEAN）的連結，深化與歐盟的經貿與軍事合作等，避免依賴單一盟友及市場。

尼布萊特也強調，美國不可能單獨面對中俄聯手的挑戰，最終仍將回歸依賴盟友的路線。他預測，美國最快將在今年秋天、最慢8年內意識到這件事。至於亞太國家的挑戰就在於，如何在美國醒悟之時，確保自己成為更好的盟友。

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美國中俄盟友亞太尼布萊特

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