對抗北韓核武威脅！李在明盼緩解兩韓對立　金文洙欲尋求美韓同盟

▲南韓總統大選登記參選人，由左至右是李在明、金文洙、李俊錫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於6月3日實施總統大選，距今倒數剩不到1個月。如今，共同民主黨參選人李在明、國民力量參選人金文洙端出外交與國防政策。針對北韓（朝鮮）核武威脅，李在明聚焦在緩解兩韓軍事緊張和對立、防止偶發性衝突，並停止心戰廣播；至於金文洙則期盼，能夠強化核武潛在遏阻力，並與美方討論恢復部署戰術核武。

根據《韓聯社》，代表共同民主黨參選的李在明認為，應該透過緩解南北韓軍事緊張、塑造和平氛圍等手段，來達成階段性縮減來自北韓的核武威脅，包括防止雙方爆發意外衝突、推動構築雙方信任關係，並推動戰後離散家庭會晤和促進南北韓交流合作。

李在明2日曾透過臉書發文，「恢復九一九軍事協議、相互中斷發送傳單和穢物氣球，並停止對北和對南心戰廣播，捍衛南北韓邊境地區的和平與安全」。

不過，李在明也承諾全面發展對北韓的遏阻能力，包括改善韓國型導彈性能、發展韓國型導彈防禦體系（KAMD），並推動在美韓同盟的基礎下，從美軍收回暫時作戰指揮權。

另外，李在明也承諾，透過二十大工業國組織（G20）、七大工業國組織（G7）積極參與國際主要議題，並推動新亞洲戰略和及全球南方（Global South）合作，透過強化通商合作來穩定核心素材和燃料礦物的供應鏈，同時確立貿易安全取締體系，全面防止核心技術外流他國，並以強硬手段應對中國漁船、遵守漁業協定來達成捍衛海洋主權。

至於金文洙則承諾，透過美韓同盟擴張遏阻實行力道與自行強化發展核武潛在嚇阻力，來達到嚇阻北韓核武威脅的目的，包括要求美國戰略資產（轟炸機、航母等）經常駐屯、全面實施核武力量（美國）與常規戰力（南韓）整合兵棋推演（CNI），並在《美韓防禦條約》追加「核攻擊保護協定」。

金文洙承諾，當選後將推動修改《美韓原能協定》，允許在和平用途的範圍內，取得濃縮鈾和鈽的重新處理技術，要求達到和日本相應的水準，並以美韓緊密合作為基礎，讓南韓取得核武設計技術，推動南韓研發核動力潛艦。

另外，金文洙也要求，一旦北韓加重核武威脅，則南韓應與美國協商重新部署戰術核武、或是仿照北大西洋公約組織（北約，NATO）的分享核武制度，並以聯合參謀本部旗下的戰略司令部來管理核武，事前籌備核武管控和運用能力，或要求美國將部署在觀島的戰術核武用來保護南韓。

至於主打「中道保守」、期盼藉由年輕群眾參政改革保守政治的改革新黨候選人李俊錫（前國民力量黨代表），則呼籲針對中央政府機能重複的部門進行改編和縮編，包括廢止統一部、將其業務範圍交由外交部統合管理，並針對所有義務兵役實施為期僅4周的基礎軍事訓練，再從表現佼佼者中選拔士官。