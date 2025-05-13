鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火　消防緊急疏散178名員工

▲南韓京畿道利川市一座物流中心於13日發生火災。（圖／京畿道消防災難本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道利川市一座擁有地上3層樓的大型物流中心，今（13）日上午發生火災，陣陣濃煙與烈火從建築物冒出，由於物流中心內堆積的電風扇使用鋰電池，因此火勢迅速擴散，消防當局緊急將警報提升至第2階段，目前傷亡人數不明。

根據《韓聯社》，位於南韓京畿道利川市夫鉢邑的一座擁有地上3層樓、地下1層樓的物流中心（總樓面面積為8萬893平方公尺），於13日上午10時29分（台灣時間9時29分）開始發生火災，消防當局緊急派出消防指揮車等64輛裝備、159名人力前往現場灌救，並動員消防直升機、高性能化學車、無人破壞防水車。

該座物流中心以預鑄混凝土打造，由於總樓面面積廣闊，且內部堆滿許多毛製品，加上電風扇使用鋰電池，因此消防當局研判，必須耗盡許多時間來撲滅火勢。

據悉，地下1樓主要保管冷凍食品，地上1至2樓保管衛生紙等紙類製品，地上3樓則保管刮鬍刀和電風扇，以及供電風扇使用的鋰電池。

截至上午12時57分，消防當局撤離物流中心內部的178人，包括地下1樓的121人、地上1至2樓的27人、地上3樓的30人，目前已順利完成人員疏散工作，尚未傳出人員死傷。不過，具體的傷亡數據，還得由消防人員在撲滅火勢後，進入火場內才能完成確認，目前仍無法排除有人員受困的可能。