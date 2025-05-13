王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

▲新店家事法庭日前開庭調解王文洋遭訴請認親案，女方開價逾10億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

宋姓女子堅信小孩是王文洋的親骨肉，由於她自己年紀還小，且還未完成大學學業加上其他因素，小孩出生後大多由她媽媽妥善照顧，跟著外婆長大，外婆也取得小孩的監護權，因此向法院提起確認親子關係訴訟並非宋女，而是男童的外婆。

台北地院日前開庭調解時，提告的外婆並未親自到場，而是由外婆委請的律師出庭，但男童的媽媽卻親自到庭，不過，因宋女並非提告者，僅能待在法庭外，並未參與調解。女方認為，王文洋與男童驗DNA即可確認是否為父子，但王文洋的律師對此則態度保留。因確認親子關係是爭產的前哨戰，女方開價逾10億元要求和解，但王文洋認為全案狀況不明，擔心自己被設局，未同意給付，雙方未有共識。

▲王文洋為宏仁集團總裁，兩岸都有事業。

確認親子關係最快的方式是進行DNA鑑定，只要相符，即可確定親子關係存在，或依據《民法》第1065條規定，若宋女及其母親能提出男童曾受王文洋撫育的事實，如王曾給付男童生活費、學費等支出，法院也可據此認為有「認領」的事實，進而判決親子關係存在，一旦男童獲判與王文洋的親子關係存在，在法律上即成為王文洋的非婚生子，可要求父親付扶養費至成年，也可取得家族財產的繼承權。

▲宋姓女子曾在交友網站徵包養，自稱是學生妹，不菸不酒，身高163公分。

本刊調查，女方由小孩的外婆出面提告，而非宋女，策略顯得相當高明，宋女要由孩子的外婆提出告訴，得先聲請變更由男童的外婆擔任監護人，再由外婆擔任原告，要求王文洋與男童確認親子關係，若將來無法證明男童是王文洋的親骨肉，由於提告人是男童的外婆，宋女可以據此主張，自己不是詐騙及恐嚇王文洋，且她生育一名男童是事實，即便兒子與王文洋無關，也很可能可以躲掉相關刑責。



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