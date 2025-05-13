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王文洋「不倫師生戀」翻臉王永慶！　為了10億兒告女友

王文洋與學生呂安妮婚外情產子，雙方已在2017年分手。

▲王文洋與學生呂安妮婚外情產子，雙方已在2017年分手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

王文洋近來被訴認親引發風波，他除了多年前與林爰君(JOJO林)鬧出桃色糾紛，與情牽多年的女友呂安妮2017年分手，也鬧得滿城風雨。呂1995年就讀台大研究所時，和當時任教於台大商研所的教授王文洋爆發師生婚外情，王文洋為此和父親王永慶決裂，不惜離開台塑集團自行創業，成立宏仁集團，在中國等地設廠從事半導體及電子科技業，並投資民視等產業，這段「寧愛美人不愛江山」的故事一度傳為佳話。

王家友人指出，後來呂安妮以「特助」身分進入王家，對王文洋用情極深，也為王生了1個兒子，王文洋的妻子陳靜文2007年過世後，一度傳出呂安妮有機會扶正，但王文洋已打定主意不再結婚，呂安妮一直等不到當王文洋的新娘子。

王文洋的小兒子王銓勵（圖）是呂安妮所生，已入王家戶籍，身價逾十億元。

▲王文洋的小兒子王銓勵（圖）是呂安妮所生，已入王家戶籍，身價逾十億元。

2017年呂安妮與王文洋分手，她不但哭紅了雙眼，還長達1個多月足不出戶，後來在友人陪伴下才走出情傷，她曾用「花開花落終有時」形容與王文洋的感情，王雖曾買下2戶御之苑豪宅、市值8億元登記在呂安妮名下，但呂也不再入住。

王文洋與前女友呂安妮分手後，2人為兒子的就學問題曾對簿公堂。（林筱穎攝，翻攝自狠攪社）

▲王文洋與前女友呂安妮分手後，2人為兒子的就學問題曾對簿公堂。

沒想到，王文洋與呂安妮2人分手後為兒子反目，還告上法院，呂帶著兒子王銓勵搬出御之苑豪宅，王文洋幾乎見不到兒子，替兒子申請倫敦帝國學院入學，也砸重金在英國倫敦買豪宅，準備讓王銓勵赴英深造時居住，但兒子不僅沒去英國念書，也聯絡不到他，王一度認為是呂安妮控制兒子，不讓父子倆相見，而對她提告。


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