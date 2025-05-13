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吳欣岱批李彥秀未借路權　何元楷：4黨去國民黨中央抗議沒申請

▲▼面對吳欣岱批評李彥秀未申請路權，且「台北市申請使用道路網」未顯示，何元楷13日秀出同樣網頁，反諷12日4個小黨到國民黨中央嗆聲，同樣沒有資料。（圖／何元楷提供）

▲面對吳欣岱批評李彥秀未申請路權，且「台北市申請使用道路網」未顯示，何元楷13日秀出同樣網頁，反諷12日4個小黨到國民黨中央嗆聲，同樣沒有資料。（圖／何元楷提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（12日）赴內湖替藍委李彥秀站台，使台灣基進秘書長吳欣岱批評未申請路權，而國民黨青年團前副總團長何元楷PO出李彥秀申請的集遊公文反擊，但仍被吳欣岱質疑，北市府網站上沒路權資料。對此，何元楷今（13日）再表示，自己跟「路權糾察隊長」吳欣岱學習，結果發現昨（12日）跑去國民黨中央黨部嗆聲的包括台灣基進在內4小黨，全部都沒申請路權，要求吳用同樣標準批評自家政黨。

何元楷13日於臉書以「吳欣岱是雙標烏龍王兼路權糾察隊隊長」為題發文表示，自己跟「路權糾察隊長」吳欣岱學習，去查昨（12日）跑去國民黨中央黨部抗議的那些小黨，到底有沒有申請集會遊行和路權？

何元楷提及，按照吳欣岱去台北市申請使用道路網查詢，發現昨（12日）中山區申請路權的地段，完全沒有國民黨中央黨部的地址，「也就代表說，吳欣岱所屬的台灣基進黨，昨天去國民黨中央抗議，沒有申請路權。」

何元楷指出，吳欣岱過去曾經沒有申請任何路權和集會遊行，就跑到街上宣講，活該被警察舉牌，現在又抓到基進黨跑到人家黨部前嗆聲作秀沒申請路權，難不成「沒申請路權就上路是基進黨的黨規嗎？」

何元楷強調，請吳欣岱用同樣標準去看所屬政黨，請吳欣岱用同樣的標準，去批評昨天沒申請路權的台灣基進黨，不要只會針對李彥秀抹黑，卻裝傻不看自家黨主席沒申請路權就去嗆聲的事實，「吳欣岱真的不要再丟臉了！請好好做個善良的人，不要整天吃飽太閒，當個雙標烏龍王兼路權糾察隊隊長！」 

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