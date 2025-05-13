毒品通緝犯怕關騎車狂竄　警圍捕「撞自家人」1人腿骨折送醫

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（13日）上午8時許，一名毒品通緝男子騎車於中山、保福路口時，遭巡邏警員察覺有異攔查，男子竟加速四處逃竄，警員立即請求支援並尾隨其後，最後在環河西路一段巷口將其攔下，但過程中尾隨警員閃避不及，不慎撞傷的同仁，造成1人擦挫傷、1人左大腿骨折，目前正動手術治療中。

▲黃男因遭通緝心虛騎車狂逃，警方順利將其攔下逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的43歲黃姓男子，因毒品案未到案執行，今年1月遭新北地檢署發布通緝。今早黃男騎車外出時，行經中山路一段、保福路二段口時，巡邏警員發現神色可疑，上前盤查時黃男卻猛催油門逃逸，警員尾隨在後並通報請求支援，隨即對黃男展開圍捕。

▲吳姓警員將黃男攔下後，卻不慎遭同仁撞傷倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

黃男便往環河西路一段往新店方向逃逸，而交通隊吳姓警員在85巷口埋伏，發現黃男經過時，飛身上前順利將黃男攔下，尾隨在後方的警員煞車不及、不慎擦撞到吳姓警員，2警雙雙倒地，但尾隨的警員仍忍痛起身，將黃男壓制逮捕，並帶回派出所偵辦。

▲吳員遭撞左大腿骨折，永和分局長王耀輝到院關心。（圖／記者陸運陞翻攝）

黃男向警方坦承，因為要關11個月怕毒癮難耐，看到警員才會逃跑，隨後在黃男身上搜出毒品海洛因1.8公克，警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，而毒品通緝的部分，同時移送歸案。另攔查嫌犯遭撞受傷的吳姓警員，送醫檢驗有左大腿骨情況，目前正準備執行手術治療，另名盛姓警員則擦、挫傷不須送醫治療。

▲盛員撞上同仁後摔車倒地，四肢擦挫傷經包紮後仍繼續上班。（圖／記者陸運陞翻攝）