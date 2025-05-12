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北市41歲女「頭套塑膠袋」遭刺慘死　老公隔海遙控殺人遭通緝

▲▼42歲女陳屍信義區吳興街住處「背部多處刀傷」　警方鎖定男友追查。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲檢警追查信義區婦人陳屍住處命案，懷疑陳姓丈夫涉犯殺人重罪，已發布通緝。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市信義區去年發生張姓女子遭人刺死、頭部套著塑膠袋陳屍屋內，檢警查訪親友並調閱監視器追查，懷疑是涉及詐欺逃亡大陸的陳姓丈夫，因夫妻感情糾紛等因素，隔海遙控田姓男子潛入住宅行兇，田男也在犯案後立即變裝逃往大陸，台北地檢署偵辦告一段落，依殺人罪嫌對陳男與田男發布通緝。

信義區吳興街民眾在2024年5月3日報案，一棟民宅三樓飄出腐敗惡臭味，警消到場破門，發現41歲的張姓女子陳屍臥室，頭部被塑膠袋套住，上半身則用棉被包覆，經相驗背部有多處刀傷，已死亡超過10天。

由於張女和陳姓丈夫都曾參與詐團水房洗錢勾當，陳男早在案發前的4月間，就疑似捲入黑吃黑糾紛而偷渡到大陸，全案一度傳出是詐團買凶殺人命案，但檢警清查曾聽命張女從事取款車手的林男等4名男女涉案情節，發現林男等人久未與張女連繫。

不過專案小組調閱監視畫面，發現一名與陳男關係密切的田姓男子，曾在案發時進出張女住處，且隨後就變裝搭車到桃園機場，臨櫃購買機票飛往大陸，警方持續訪查張女親友，得知張女生前與陳姓丈夫時常發生爭執，夫妻感情不睦，懷疑是陳男教唆田男行兇。

全案歷經1年偵辦，檢察官今天公告偵查終結，原本被列為殺人案被告的林姓男子等4人，因犯罪嫌疑不足獲處分不起訴，至於陳男與田男則因涉嫌殺人重罪，被發布通緝。

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