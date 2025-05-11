快訊／永和公車停靠區驚現大坑洞　疑豪雨掏空路基致塌陷

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區中正路487號前的公車停靠區，11日下午3時許驚傳地面塌陷意外，柏油路面出現一個大洞。警方接獲民眾報案後，立即派員趕往現場警戒，新北市養工處人員也迅速到場處理。目前，塌陷周邊及坑洞已用交通錐圍起警示，所幸這起意外並未造成任何人員傷亡。

▲公車行駛過停靠區時發生路面坍塌，出現一個大坑洞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，轄區警方下午3時45分接獲民眾通報，指稱永和區中正路一處公車停靠區發生地面塌陷。永和派出所線上巡邏警網獲報後，立即趕抵現場，發現公車停靠區的柏油路面出現一個明顯的大洞。考量到現場安全，警方立即拉起封鎖線並擺放交通錐進行警示，避免人車靠近發生危險。同時，新北市養工處人員也火速趕到現場勘查。

經調閱監視器初步研判，這起塌陷意外很可能是受到豪雨的影響，大量雨水滲入地下，掏空了路基。再加上公車進站時的輾壓，不堪負荷的路面最終發生塌陷，形成一個大洞。養工處表示，搶修工程需等待雨勢停歇後才能進行，以確保施工安全及品質。目前，現場已設置完善的警示措施，提醒過往人車注意安全，避免靠近塌陷區域。

▼新北市養工處已經用三角錐放置警示 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼新北市養工處待雨停後施工填補 。（圖／記者陳以昇翻攝）