大地震前兆？果園上萬隻「馬陸」大爆發畫面曝　專家：是好事

▲百香果園內出現大量的馬陸。（圖／陳啟宗提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日，彰化縣福興鄉一處百香果園出現罕見景象，上萬隻馬陸（俗稱千足蟲）集體湧現，密密麻麻的場面讓果農直呼「密集恐懼症發作」，更有民眾擔心是否為地震前兆。對此，專家解釋，這是大雨來臨前的自然現象，與地震無關，民眾不用過度憂慮。

果農陳啟宗在福興鄉種植5分地百香果，顆顆飽滿，他說，果園採用友善耕作，土壤以有機介質為主，並使用木屑、菇包等材料堆肥，推測這樣的環境特別適合馬陸棲息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲百香果園內出現大量的馬陸。（圖／陳啟宗提供）

以往馬陸密集出現，被認為與地震有關，但陳啟宗認為應與天氣或土壤溼度變化有關，每年果園逢雨季前後便會有馬陸竄出，一年一年數量增多。估計今年約出現30群馬陸，每群超過千隻，整片果園地面幾乎被蟲群覆蓋，雨季過後便又消失。

退休生物教師李志穎接受電訪解釋，馬陸在生態系中扮演重要角色，屬於「分解者」，主要以枯枝落葉為食，功能類似蚯蚓，能將有機質分解為植物可利用的養分，有助改善土壤結構，對農業環境其實有益。

▲陳啟宗種植的百香果粒粒飽滿。（圖／陳啟宗提供）

關於馬陸大量出現的原因，李志穎指出，這與天氣變化密切相關。馬陸通常棲息在潮濕的土壤中，當大雨來臨前，空氣濕度升高，土壤中的水分飽和，馬陸便會爬出地面；待雨停後，土壤逐漸恢復正常狀態，牠們就會重新鑽回土中。因此，農民在大雨前後常會看到馬陸大規模活動，這完全是自然現象。

李志穎強調，馬陸大量出現並非異常狀況，更與地震無直接關聯，民眾無需恐慌。相反地，此次現象正顯示該果園的生態環境豐富，友善耕作方式為馬陸提供了良好的棲息條件。

▲陳啟宗種植的百香果粒粒飽滿。（圖／陳啟宗提供）