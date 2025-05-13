台中捷運藍線機電工程標5／14簽約　盧秀燕邀蔣萬安見證

記者游瓊華／台中報導

台中捷運藍線機電工程今年4月份已決標，明天將舉行簽約儀式。台中市盧秀燕今天受訪表示，已經邀請台北市長蔣萬安與新加坡、法國、韓國等三國大使都會代表其國家出席簽約，一同見證歷史性一刻，簽約完之後，下個月就會動工。

▲台中捷運藍線機電工程標已決標，明天將進行簽約儀式。（圖／市府提供）



台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」於4月份公告決標，由國際大廠新加坡商新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬。

▲台中市長盧秀燕今天受訪表示，明天包括台北市長蔣萬安，以及新加坡、韓國、法國等大使都會出席儀式。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，台中市有兩條捷運，第一條捷運綠線已完工，但當時台中市政府沒有經驗，所以委由台北市政府代為興建；但即將開工的捷運藍線，台中市政府收回製作，因此也成立捷運工程局，不過路線規劃及發包過程還是請台北市政府當顧問，下個月就要動工，特別邀請蔣萬安市長代表台北市府當見證。

盧秀燕也補充，捷運藍線是台中最重要的一條捷運，也稱為台灣大道線，BN01標也就是全線機電標與維修機廠已經順利發包，由法國、韓國、新加坡與台灣等四國跨國團隊得標，該團隊非常有經驗，台灣有很多捷運都由該團隊承攬，法、韓、新加坡等三國政府相當重視台中要蓋藍線捷運，因此三國大使也會代表其國家出席簽約儀式。