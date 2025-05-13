3天奪2命！高雄警動員17分局「大執法」　一天取締酒駕26件

▲高雄警方展開酒駕大執法，一天取締26件。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄短短3天傳出2起酒駕撞死人悲劇，引發民眾關注，市長陳其邁也震怒，下令要求警方嚴格執法，杜絕酒駕。高雄市政府警察局規劃12日至14日針對全市展開大執法，光是12日一天，就取締了酒後駕車多達26件。

警方指出，為遏阻民眾酒後駕車違規僥倖心態，警方同步動員全市17個分局，針對全市38個行政區展開取締酒駕大執法，首日動員各分局共361人次警力，針對各分局轄區酒駕熱點、熱時加強取締，將加強夜間至凌晨時段防制工作，並針對易飲酒處所（如酒吧、PUB、夜店、KTV、熱炒店、小吃部、工地等）及周邊道路加強路檢攔查勤務及機動交叉巡查，全力防制酒駕違規行為。

警方於本次勤務期間，在火車站站西路機車路檢點，於23時12分就有一名范姓男子（44歲）騎乘機車行經路檢點，經三民一分局警組實施攔檢，發現范男渾身散發酒氣，施以呼氣酒精濃度檢測酒測值達0.28mg/l，當場依違反公共危險罪逮捕，訊後移送高雄地方檢察署偵辦；統計本（12）日酒駕執法共取締酒後駕車計26件。

高雄市警局交通警察大隊大隊長黃元民嚴正呼籲，酒後駕車不僅危害自身，也波及無辜市民生命財產安全，對公共安全造成重大危害，警方將秉持「酒駕零容忍」決心，持續且無限期的加強取締酒駕行為，對於酒駕違規者，警方絕對強勢執法，除依法即時移送法辦外，情節嚴重者，也將建議檢察官聲請羈押，杜絕酒駕行為，請民眾切勿以身試法，警方將持續強力執法，決不寬貸。