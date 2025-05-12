台東關山警3天取締114違規　雙管齊下守護用路安全

▲台東關山警分局三日交通大執法取締交通違規114件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化道路交通秩序及提升用路人安全，台東縣警察局關山分局自5月8日起至10日止，連續三日執行「交通大執法」專案勤務，針對酒駕、無照駕駛、未依規定停讓、行人違規與未繫安全帶等重大違規行為加強稽查與取締，共查獲各類違規案件114件，顯示交通安全仍須社會各界共同關注與努力。

警方指出，此次專案執法項目中，「未依規定使用安全帶」違規高達42件，占比近四成，凸顯部分駕駛與乘客對車內安全防護裝置的忽視；此外，「無號誌路口未停讓」亦有17件，易成肇事隱患，顯示駕駛人對基本交通規則認知仍有待提升。

酒駕部分則查獲4件，雖數量相對較少，惟每一件皆具有高度風險，警方將持續強化查緝密度，防杜酒駕傷人事件發生。另有11件無照駕駛、1件行人違規，以及其他如違規停車、闖紅燈等共39件，反映整體交通行為仍存在不少違規情形。

關山警分局表示，透過此次專案勤務，不僅提升違規查緝效率，更能提高違規行為的可見度與社會關注，達到嚇阻與教育雙重效果，有助降低事故風險，守護每位用路人的生命安全。

分局也強調，將持續進行不定期交通稽查勤務，並主動或應邀前往機關學校、社區、部落、文健站及鄉鎮公所等地進行交通安全宣導，期能從教育端根本建立守法觀念，逐步形塑安全、友善的交通環境。

警方呼籲，酒後勿開車、無照不上路，行車時請正確繫好安全帶、依規停讓行人，並配合道路號誌及標誌指引行駛。唯有全民落實交通法規，方能有效降低事故發生率，共同打造安全、有序的交通秩序。