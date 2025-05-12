交換學生伯朗大道搞丟皮包　警方伸援手！2小時物歸原主

▲警方協助交換生找回遺失皮包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名來自中國山東、就讀文化大學的季姓交換學生，11日下午於旅遊池上伯朗大道時不慎遺失皮包，內含現金與重要證件，所幸經台東縣警察局關山分局錦安派出所員警迅速協助，成功於2小時內聯繫並歸還物品，展現警方積極為民服務的精神，讓遠道而來的學生深感溫暖與安心。

據警方表示，11日下午15時25分許，一位熱心民眾至錦安派出所報案，稱在伯朗大道知名的「相框」景點拾獲一個遺失皮包。值班警員洪偉盛立即與報案人清點包內物品，發現內有現金新台幣3,591元及身分證、學生證、金融卡等多項重要證件。經查，失主為目前在文化大學音樂系就讀的21歲交換學生，來自中國山東。

因考量失主為外籍人士，證件遺失恐對後續旅程造成重大影響，副所長楊登基立即啟動協尋機制，並在去識別化後，於轄內自行車租賃業者組成的LINE群組發布協尋訊息，同時聯繫文化大學協助聯絡學生。

約莫兩小時後，失主接獲學校通知，於18時5分許抵達派出所，經核對身分後順利領回皮包與財物。季姓學生向警方表示，應是在伯朗大道購買咖啡後坐在一旁休息時不慎遺落，對於警方高效率的協助及民眾拾金不昧的義行深表感激。

錦安派出所提醒民眾，外出旅遊時務必妥善保管隨身物品，如遇遺失情形，應立即向警方報案協助，以保障個人財物安全。警方亦呼籲，如拾獲他人物品，請撥打110或送交鄰近派出所，不可擅自占有，以免觸法。

關山分局也對熱心民眾主動報案的義舉表達肯定，並強調警方將持續秉持「為民服務」精神，提供即時協助，讓民眾旅遊安心、平安回家。