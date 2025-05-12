白沙屯媽祖急轉彎避「大罷免大成宮」女子　拱天宮回應了

▲ 白沙屯媽祖遶境活動近日在各地熱烈展開，沿途吸引大批信眾參與。（圖／翻攝YouTube）

圖文／CTWANT

白沙屯媽祖遶境活動近日在各地熱烈展開，沿途吸引大批信眾參與。然而5月10日鑾轎行經苗栗縣通霄鎮時，一名女子手持「大罷免 大成宮」旗幟跪地鑽轎底，鑾轎卻突然急停、倒退，最終繞道避開該女子。此畫面隨後在社群平台上廣泛流傳，引發各界討論。對此，拱天宮也回應了。

從網路流傳的影片可見，當時白沙屯媽祖鑾轎正通過一處聚集信眾的地點，眾人跪地等候媽祖神轎經過祈福。一名女子手持帶有政治訴求的旗幟，與其他信眾一同跪地。然而當神轎即將通過該女子所在位置時，卻突然停下，接著向後退，再繞道行進，引來現場陣陣驚呼。

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事件畫面隨即被截圖、轉傳至社群平台 Threads 和 PTT 等論壇，引起網友熱烈討論。有網友戲稱「媽祖的反應很真實，我看到也是閃遠遠的」，也有人諷刺「青鳥要出征白沙屯了」、「媽祖會被出征嗎？」甚至有人聯想到早前白沙屯遶境繞過雲林縣政府的事件，認為媽祖行轎的路線似乎有所「選擇」。

對此，苗栗地方罷免團體「苗栗國罷免立委連線」發表聲明澄清，指控有心人士刻意擷取特定畫面，藉此操弄輿論風向，企圖將宗教行為政治化，強調這是在「陷媽祖於不義」。

該罷團也表示，早在白沙屯媽祖起駕前，就已公開宣布啟動「粉紅超跑行動」，預計從苗栗出發跟隨遶境隊伍展開連署行動，推動民主運動。他們強調，此舉為和平參與公共事務，希望藉由宗教信仰的力量喚起社會關注。

苗栗通霄拱天宮也說明，廟方保持中立態度。主委陳春發受訪時表示，廟方一貫立場是不介入任何政治活動，只要不影響媽祖進香行程，廟方並不會加以干涉。但也提醒參與團體應尊重宗教活動的神聖性，避免在廟前或廟內進行與政治有關的行動。

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