戀愛腦失控！癡情男追女主管不成　竟揪人跟監造謠她和主任有一腿

▲北部陳姓男子誤認同事間有曖昧，竟在臉書亂發文，還找前女同事一路跟監蒐證11個月。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部陳姓男子誤認前公司2名主管小美與阿翔（均為化名）有曖昧情愫，竟在臉書發文爆料、私訊配偶影射出軌，離職後仍跟監2人近1年，並找來楊姓女子協助「彙報行蹤」。3年間接連遭提告刑事與民事共3案，全敗訴，不僅被判拘役20日，還須連帶賠償8萬元。法院認為其未具正當理由，卻持續窺探並散播他人私生活訊息，已逾越法律容許範圍。

判決指出，陳男曾與副理小美、主任阿翔在同一電信公司財務處共事。然而，陳男曾對小美有好感，懷疑她與阿翔互動過於頻繁，誤認2人發展曖昧，卻未獲證實。情感受挫下，他將責任歸咎於阿翔。

2021年11月間他於便以「Tom」為名在臉書連續發文，指稱阿翔是「勾引人妻的渣男」，還詳列車子顏色、英文名字及配偶英文名等具體資訊，甚至私訊阿翔的妻子爆料，引發家庭與職場風波。

法院審理後認定構成散布文字誹謗罪，判處拘役20日，得易科罰金。阿翔另對陳男提起民事訴訟，法院於2023年判其賠償2萬元。

不料事件並未止息，陳男離職後仍持續關注2人行蹤，自2021年12月7日至2022年10月31日間，頻繁出現在小美住處周邊，觀察其出門時間與同行對象，並記錄阿翔上下班動線、停車地點，甚至找來曾任同事的楊姓女子協助掌握每日動態。

2人透過Messenger密切聯繫，內容包含「牽手了沒？」「今天看到他們一起搭車」、「他們下班有去喝飲料」等訊息，並附上車輛照片、通訊截圖及「寶貝」稱呼的推論依據。楊女甚至坦承已將資訊透露給其他同事，職場內部也開始流傳兩人「正在交往」。

小美與阿翔發現遭長期監視、謠言籠罩，提起侵權訴訟，主張陳、楊2人未經同意蒐集、散布私生活訊息，嚴重損害名譽與隱私，各請求賠償20萬元。

陳男辯稱，自己是出於「關心朋友」、「善意提醒」，與楊女的對話內容也只是「閒聊與猜測」，並無明確加害意圖。但法院調閱發文內容與通訊紀錄後認為，他針對2名主管蒐證、記錄具體資訊，甚至傳播給其他同事，行為早已超出合理評論範圍，並非「私下對話」所能卸責，未予採信其辯詞。

楊女則稱，對話紀錄無法證明其指涉對象為小美與阿翔，內容僅屬私下聊天，也未造成具體損害。然而法院審酌後指出，2人長期蒐證、通聯分析與流言散播，非屬單純閒聊，對話中更清楚提及原告姓名、車牌與照片，內容具體詳實；且楊女曾表示已將相關資訊轉告其他同事，顯係參與擴散未經查證之訊息，與其所稱「只是聊天」顯不相符，故不採信其說法。

法院認定，陳、楊行為已對小美與阿翔造成實質困擾與名譽損害，判2人應連帶賠償各3萬元，共計6萬元。如不服本判決，應於判決送達後20日內提出上訴狀，並應記載上訴理由。