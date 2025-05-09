　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園提延攬僑生駕駛計畫　勞動部喊卡！市府：尊重

▲桃園提延攬僑生駕駛計畫，勞動部喊卡！

▲駕駛荒嚴重，桃園提延攬僑生駕駛計畫，遭勞動部喊卡。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局9日表示，對於勞動部近日暫緩推動讓僑外生從事市區客運駕駛工作的決定表示理解，亦呼籲中央持續推動政策溝通與完善配套，市府長期關注市區公車駕駛人力短缺問題，並基於保障公共運輸品質與安全原則，支持在符合法規與配套完備前提下，拓展多元人力來源。

交通局長張新福表示，了解中央部會需因應各界意見審慎行事，也支持任何能提升政策完整性與社會接受度的作法。然而，人才招募與就業媒合需要時間與準備，盼中央能儘早釐清方向，給地方與業者穩定預期。

交通局強調，此次市府提出延攬僑外生駕駛方案，係以「逐步、審慎、保障安全」為規劃核心。市府所規劃對象限定為已持有小客車駕照滿兩年、具華語文能力「基礎級」以上且即將畢業的大四僑生，並已規劃補助予以鼓勵僑生在學積極強化華語文能力並通過華語文認證考試，此外更規劃職前補習班，搭配三週密集職前訓練，課程涵蓋生活法律、道路交通法規、勞動權益、實用華語、交通安全與事故應變、客運見習實作等且提供津貼協助就業接軌。

張新福說明，全國面臨駕駛人力不足的挑戰，這次法規修正是解方之一，修法內容對僑外生擔任大客車駕駛的薪資設定不得低於新臺幣五萬元，具備高度吸引力。交通局除要求華語文能力門檻外，同時為強化桃園市區公車駕駛保障，我們也將要求市區客運業者除依法投保強制險、乘客責任險及第三人責任險外，進一步加保超額保險，藉以提高駕駛人的必要保障，讓僑生安心駕駛、家人放心支持，一同建構安全、穩定的公共運輸服務。

市府尊重中央政策調整，但也期盼中央能與地方密切合作，盡早明確推動時程，避免客運業者與學生產生無所適從之窘境。未來若法令修正通過，桃園市仍將秉持謹慎務實態度，落實安全把關與多元招募，為桃園公共運輸注入新能量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因
「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名
談判前開第一槍！川普鬆口對中關稅「降到80%」　決定權在他
大S生前善舉曝光！　獨居盲翁臨終掛念「熙媛常送飯給我」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

白沙屯媽快要回家！今晚駐駕台中海線「海口味餐廳」

南投星空季周末於清境起跑　動力火車壓軸獻唱feat.多項消費優惠

桃園老街溪環北橋至領航南橋右岸治理工程　114年底完成

大溪木博館十週年館慶5／17登場　四大特展逾15店家響應體驗串遊

桃園提延攬僑生駕駛計畫　勞動部喊卡！市府：尊重

門浯島城隍345周年遶境！3000信眾冒雨朝聖　縣長扛轎嗨翻街頭

母親節前夕懇親兼展示藝術作品　助南投看守所收容毒癮者重返家庭

新北全小運隊前進金門　葉又瑄100公尺可望奪金

往來新莊、泰山請注意！塭仔圳泰林路5／13日中午改道

礦業變潮了！「紅點設計大獎」得獎作登黃金博物館

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

小小勇腳乖巧等鑽轎底 　超萌模樣融化網友❤

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

白沙屯媽快要回家！今晚駐駕台中海線「海口味餐廳」

南投星空季周末於清境起跑　動力火車壓軸獻唱feat.多項消費優惠

桃園老街溪環北橋至領航南橋右岸治理工程　114年底完成

大溪木博館十週年館慶5／17登場　四大特展逾15店家響應體驗串遊

桃園提延攬僑生駕駛計畫　勞動部喊卡！市府：尊重

門浯島城隍345周年遶境！3000信眾冒雨朝聖　縣長扛轎嗨翻街頭

母親節前夕懇親兼展示藝術作品　助南投看守所收容毒癮者重返家庭

新北全小運隊前進金門　葉又瑄100公尺可望奪金

往來新莊、泰山請注意！塭仔圳泰林路5／13日中午改道

礦業變潮了！「紅點設計大獎」得獎作登黃金博物館

白沙屯媽快要回家！今晚駐駕台中海線「海口味餐廳」

增5天假「中小企業會很慘」！他揭勞資雙輸局面：員工花錢老闆裁員

吃對顏色超重要！營養師傳授「彩虹飲食法」讓你更健康

周天成逆轉17歲小將挺進台北賽4強　對手爆哭他暖心安慰

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動！　現場擠滿人舉手機狂拍

快訊／北市基隆路3車追撞　男駕駛先撞安全島再撞公車

數發部長：數發部每個月「下架萬則詐騙廣告」

台北動物園票選「石虎雙胞胎名」　第一名竟與網路迷因有關

周湯豪帶傷硬上台！　他私訊勸「不要勉強」：是真兄弟

白沙屯進香轎班「為何穿『勇』字衣」　內行人解釋背後原因

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

地方熱門新聞

門浯島城隍345周年遶境！3000信眾冒雨朝聖

南投星空季周末於清境起跑

桃園提延攬僑生駕駛計畫　勞動部喊卡！

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

大溪木博館十週年館慶5/17登場　推出四大特展

老街溪環北橋至領航南橋工程　114年底完成

白沙屯媽快要回家！今晚駐駕海口味餐廳

南投看守所母親節前夕為毒癮者舉辦藝術展暨懇親會

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

雲林推動有機質肥料撒播　零排放邁向永續農業

兩大長照協會赴立院陳情籲健全法規解產業困境迎戰超高齡社會

府城城垣300年紀念開跑！黃偉哲邀民走入「城是生活」

金門「迎城隍」登場　民眾黨處人事交棒

圍城快閃震撼府城iF300台南18校4600師生用課程擁抱城市記憶

更多熱門

相關新聞

母親節前夕　桃園、八德分局長贈送女同仁小禮物

母親節前夕　桃園、八德分局長贈送女同仁小禮物

溫馨五月母親節前夕，桃園警分局長王智民與警友辦事處杜彥儒主任今（9）日向警察媽媽與女性同仁提前賀節祝賀，將康乃馨、膠原蛋白禮盒與餅乾禮盒分贈給每位女性同仁提前歡度母親節；八德警局長王鉉仁則與警友辦事處主任劉元順在分局內舉辦感恩茶會，贈送每位警察媽媽康乃馨花束與蛋糕禮盒，感謝警察媽媽與女性同仁們在工作崗上辛勞付出，讓媽媽同仁們倍感溫暖。

空姐買房最愛桃園2區　在地帶路：還有2字頭

空姐買房最愛桃園2區　在地帶路：還有2字頭

詐騙案層出不窮　桃園民代籲警方謀對策

詐騙案層出不窮　桃園民代籲警方謀對策

桃園助中高齡族群重返職場　開辦4場次徵才

桃園助中高齡族群重返職場　開辦4場次徵才

國防部公告刪除兩蔣「陵寢」、「謁靈」　改為靈柩區、入營

國防部公告刪除兩蔣「陵寢」、「謁靈」　改為靈柩區、入營

關鍵字：

桃園延攬僑生駕駛勞動部喊卡

讀者迴響

熱門新聞

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S

女童躲展示櫃大便Uniqlo回應了

傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面