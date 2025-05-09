桃園提延攬僑生駕駛計畫　勞動部喊卡！市府：尊重

▲駕駛荒嚴重，桃園提延攬僑生駕駛計畫，遭勞動部喊卡。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局9日表示，對於勞動部近日暫緩推動讓僑外生從事市區客運駕駛工作的決定表示理解，亦呼籲中央持續推動政策溝通與完善配套，市府長期關注市區公車駕駛人力短缺問題，並基於保障公共運輸品質與安全原則，支持在符合法規與配套完備前提下，拓展多元人力來源。

交通局長張新福表示，了解中央部會需因應各界意見審慎行事，也支持任何能提升政策完整性與社會接受度的作法。然而，人才招募與就業媒合需要時間與準備，盼中央能儘早釐清方向，給地方與業者穩定預期。

交通局強調，此次市府提出延攬僑外生駕駛方案，係以「逐步、審慎、保障安全」為規劃核心。市府所規劃對象限定為已持有小客車駕照滿兩年、具華語文能力「基礎級」以上且即將畢業的大四僑生，並已規劃補助予以鼓勵僑生在學積極強化華語文能力並通過華語文認證考試，此外更規劃職前補習班，搭配三週密集職前訓練，課程涵蓋生活法律、道路交通法規、勞動權益、實用華語、交通安全與事故應變、客運見習實作等且提供津貼協助就業接軌。

張新福說明，全國面臨駕駛人力不足的挑戰，這次法規修正是解方之一，修法內容對僑外生擔任大客車駕駛的薪資設定不得低於新臺幣五萬元，具備高度吸引力。交通局除要求華語文能力門檻外，同時為強化桃園市區公車駕駛保障，我們也將要求市區客運業者除依法投保強制險、乘客責任險及第三人責任險外，進一步加保超額保險，藉以提高駕駛人的必要保障，讓僑生安心駕駛、家人放心支持，一同建構安全、穩定的公共運輸服務。

市府尊重中央政策調整，但也期盼中央能與地方密切合作，盡早明確推動時程，避免客運業者與學生產生無所適從之窘境。未來若法令修正通過，桃園市仍將秉持謹慎務實態度，落實安全把關與多元招募，為桃園公共運輸注入新能量。